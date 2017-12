Time : 2 mn 18

Anémone

«Johnny, il a fait quoi ? A part se déguiser et mentir ?»

Anémone explique pourquoi elle compte mettre un terme à sa carrière…

Anémone se lâche. Dans une interview au Parisien en forme de règlement de comptes avec la société (et la vie), l’actrice de 67 ans explique pourquoi elle compte mettre un terme à sa carrière.

Elle jette, par la même occasion, un regard plutôt pessimiste sur le monde. Fatiguée du métier, elle prendra sa retraite le 31 décembre, après une dernière représentation de la pièce Les Nœuds au Mouchoir au Palais des Glaces, son dernier rôle.

« Je suis un peu désillusionnée »

« J’avais décidé d’être artiste, pas vendeuse de films ni de pièces de théâtre », souligne-t-elle avant de confier détester faire la promotion des films. Sa lassitude ne date pas d’hier. « Avec la notoriété, l’année du film le Père Noël est une ordure (1982), c’est devenu fou, j’avais 32 ans et ça m’a fait chier. »

Laconique, elle balaye les sujets et n’hésite pas à balancer des coups. La politique, Johnny, Marc Lévy, tout y passe. « Je suis un peu désillusionnée », admet-elle, et on la croit sur parole. La politique ? « C’est un concours de crétins et de menteurs. » Mitterrand de gauche ? « Et puis quoi encore ? Des funérailles nationales à Marc Lévy ? On vient de faire Jean d’Ormesson et Johnny Hallyday, Marc Lévy devrait être le prochain. Johnny, il a fait quoi ? A part se déguiser et mentir ? Voter à droite et fuir le fisc ? Il n’a fait que se marier, divorcer, se marier. C’était un pantin médiatique ».

Pour finir, le journaliste lui demande ce qu’on peut lui souhaiter. « Rien, c’est bon, merci ». C’est bien compris.

Anémone dans « Le Père Noël est une ordure » 1982

