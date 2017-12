Time : 9 mn 03 [Vostvfr]

Changement climatique à l’échelle du système solaire

Plus de rayons cosmiques galactiques atteignent la Terre que la normale

De nouvelles observations de la météo spatiale continuent de stupéfier les scientifiques éduqués selon le modèle aristotélicien « uniformitaire », où rien de dynamique ne se produit jamais (ou très rarement) dans l’espace.

Pluie de rayons cosmiques – Le satellite Ulysse en orbite polaire autour du Soleil a constaté, sur la période courant de 1992-2008, une augmentation de 20 % du flux de rayons cosmiques

Ce qui suit est tiré du site phys.org :

Dans un article publié dans Space Weather, le professeur associé Nathan Schwadron, de l’Institute for the Study of Earth, Oceans, and Space (EOS), indique qu’en raison d’un manque d’activité solaire très anormal et prolongé, le vent solaire présente des densités extrêmement faibles et de faibles forces de son champ magnétique, ce qui, à son tour, provoque des niveaux dangereux de radiations nocives dans l’environnement spatial.

Bien que l’étude souligne que « les êtres humains font alors face à une gamme variée de conséquences allant des effets aigus (maladie par irradiation) aux effets à long terme, y compris l’induction de cancers et de lésions aux organes, y compris le cœur et le cerveau », le financement de cette étude avait pour but d’évaluer l’impact du rayonnement accru sur les astronautes qui voudraient se rendre sur Mars (Ha ! cela ne risque pas de se produire de si tôt dans la dépression économique actuelle). Mais ce n’est pas ce qui nous intéresse ici à SOTT.net. Ce qui nous intéresse, c’est la tendance que prend le rayonnement solaire vers un affaiblissement et les hauts niveaux de radiation observés au cours du dernier minimum solaire… en termes d’effets immédiats et actuels causés par l’augmentation des rayons cosmiques qui atteignent la surface de la planète.

« Le comportement du Soleil a récemment changé et est maintenant dans un état qui n’a pas été observé depuis près de 100 ans », a déclaré Schwadron, auteur principal de l’article et chercheur principal du Cosmic Ray Telescope for the Effects of Radiation (CRaTER) sur le Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA. Il note que pendant la majeure partie de l’ère spatiale, l’activité solaire a connu un cycle de onze ans, avec des périodes d’inactivité d’environ six à huit ans (minimum solaire), suivies de périodes de deux à trois ans lorsque le soleil est plus actif. « Cependant, à partir de 2006 environ, nous avons observé le minimum solaire le plus long et la plus faible activité solaire observée depuis l’ère spatiale. »

En fait, elle s’est avérée être la plus faible en deux cents ans, un classement qui peut toutefois encore changer.

L’article de phys.org sur l’étude poursuit :

« Ces conditions ont produit les plus fortes intensités de rayons cosmiques galactiques observées depuis le début de l’ère spatiale. L’étude a été publiée dans l’article de fond du numéro spécial du Space Weather CRaTER, qui fournit des résultats exhaustifs sur les rayonnements d’origine spatiale tels que mesurés par le détecteur UNH-led. »

Vue d’artiste de l’orbiteur de reconnaissance lunaire. Le télescope CRaTER est vers le centre inférieur droit de l’engin spatial LRO

Les rayonnements ionisants provenant de l’augmentation des rayons cosmiques galactiques et des particules d’énergie solaire sont associés à toutes sortes de phénomènes sur Terre. Les rayons cosmiques régulent la couverture nuageuse, qui a augmenté ces dernières années. Étant donné le risque accru de radiations, nous devons nous poser la question de savoir s’il n’y aurait pas un lien avec l’augmentation de taux de cancer. Quels peuvent être les autres dangers pour la santé, qu’en est-il des mutations de l’ADN que le changement de quantité et la nature des rayons cosmiques sont susceptibles de produire ?

Les vrais climatologues comprennent que le réchauffement, quel qu’il soit, est (ou a été) causé par les rayons cosmiques et le Soleil, et non par l’activité humaine. Avec l’observation quotidienne de phénomènes nouveaux et inattendus dans l’espace, « que le bouclier soit baissé » signifie toutes sortes de choses pour notre environnement terrestre, en particulier un risque accru de phénomènes d’impacts météoriques, d’énormes stress à l’intérieur de la planète elle-même, et la panique parmi les élites qui tentent de détourner l’attention des populations de ce qu’il se passe réellement.

Source :

https://phys.org/news/2014-10-cosmic-rays-threaten-future-deep-space.html

https://fr.sott.net/article/31585-Changement-climatique-a-l-echelle-du-systeme-solaire-plus-de-rayons-cosmiques-galactiques-atteignent-la-Terre-que-la-normale

