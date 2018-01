Un photographe visite le village le plus froid sur Terre où la température peut atteindre -71,2 C

Time : 1 mn 15

Time : 7 mn 32

Bienvenue à Oïmiakon, le village le plus froid de la planète

À -71°C, la vie n’est plus tout à fait la même… La preuve avec cette étonnante série de clichés à la fois magnifiques et glaçants…

Vous trouvez que l’hiver est rude ? Alors c’est que vous n’êtes jamais allés à Oïmiakon au mois de janvier : ce village est considéré comme le plus froid de la planète et, en cette période de l’année, la température peut descendre jusqu’à -71°C ! Un photographe est allé tester… et il en est revenu avec d’incroyables clichés !

C’est en 1924 que la plus basse température de −71,2 °C y a été enregistrée, et la température moyenne en janvier est de -50 °C. Ce village est le lieu habité le plus froid de notre planète.

Ce photographe, c’est Amos Chapple, un Néo-Zélandais qui, visiblement, n’a pas froid aux yeux. Enfin presque :

« Je portais des pantalons pas très épais quand je sortais dehors. Il faisait -47 °C. Le froid me saisissait les jambes, ma salive gelait en aiguilles et me piquait les lèvres. »

Voici ses photos. Certaines semblent presque irréelles, toutes nous glacent les os !

Regardez…

.

.

«Oïmiakon, le pôle du froid »

.

.

.

Voilà qui relativise nos petits frissons hivernaux ! Des photos saisissantes…

Source :

http://www.amoschapplephoto.com/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oïmiakon

https://positivr.fr/oimiakon-village-le-plus-froid-de-la-planete/

https://www.ipnoze.com/village-plus-froid-oimiakon-russie-amos-chapple/