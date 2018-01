Time : 1 mn 03 [Vostvfr]

Pourquoi vous devriez moins offrir de jouets à vos enfants

Selon une étude américaine, offrir moins de jouets à votre enfant en bas âge permettrait de faciliter son apprentissage. Les chercheurs estiment qu’avec un nombre réduit de jouets, l’enfant pourrait chercher plusieurs manières de les utiliser et cela augmenterait sa créativité.

Les fabricants de jouets redoublent d’efforts pour vous vendre tout un tas de babioles qui s’entassent dans les chambres. Ludiques et parfois éducatifs, les jouets ne seraient pas très bons pour la créativité si l’enfant en possède en trop grand nombre, selon une équipe de chercheurs dirigée par le Dr Carly Dauch de l’Université de Toledo (États-Unis), ayant mené une étude à paraître dans la revue Infant Behavior and Development en février 2018.

« Cette étude visait à déterminer si le nombre de jouets dans les environnements des tout-petits influe sur la qualité de leur jeu », a indiqué le Dr Dauch, des propos rapportés dans le quotidien britannique The Telegraph.

L’étude a porté sur 36 enfants dont la moyenne d’âge était de 20 mois. Ces mêmes enfants ont été soumis à un test filmé en deux parties, à savoir jouer avec 16 jouets durant une demi-heure puis avec un nombre plus réduit (4). Par ailleurs, la variété de jouets était présente : jeux d’éveil ou d’action, petites voitures…

Selon les résultats, la façon de s’amuser des enfants était différente selon la quantité de jouets à leur disposition. Lorsque les enfants eurent seulement 4 jouets entre les mains, ceux-ci passaient deux fois plus de temps à jouer avec chacun d’entre eux. En revanche, avec 16 jouets, ils en ont utilisé seulement 8 en moyenne et le temps de jeu avec chacun était plus bref.

« Au cours de la petite enfance, les enfants développent, mais peuvent ne pas avoir maîtrisé, un contrôle plus élevé au niveau de l’attention. Leur attention et, par conséquent, leur jeu peuvent être perturbés par des facteurs dans leur environnement qui présentent une distraction. Les résultats de la présente étude suggèrent qu’une abondance de jouets peut créer une telle distraction. »

Ainsi, les chercheurs préconisent de ne pas trop entourer l’enfant en bas âge d’une quantité trop importante de jouets si vous voulez améliorer ses capacités en termes de créativité et d’attention.

