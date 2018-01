Time : 2 mn 08

Light painting

Le nouvel art urbain

Le « light painting » attire de talentueux artistes, comme Anssi Määttä, qui nous offre ici de beaux exemples de ce que l’on peut faire avec une torche lumineuse et une caméra.

La peinture de lumière, plus communément appelée light painting, est une technique photographique consistant à produire un mouvement à l’aide d’une source de lumière lors de la prise de vue. Selon la durée d’exposition, une traînée lumineuse apparaîtra sur le cliché. Plus la quantité de lumière est importante et prolongée, plus l’effet sera fort.

Utilisé dans les années 1880 par Étienne-Jules Marey pour étudier le mouvement, mais aussi pour signer une photographie, cet effet a été reproduit de nombreuses fois depuis plus de 130 ans et plusieurs variantes ont vu le jour. En plus de la technique traditionnelle consistant à déplacer l’appareil photo, la calligraphie lumineuse a connu un certain succès ces dernières années.

Écrire avec de la lumière en temps réel

Le principe reste le même, si ce n’est que le boîtier reste fixe tandis que la source lumineuse elle-même se déplace. Depuis quelque temps, le light painting vidéo en temps réel pullule sur la toile et son processus de création est un peu plus compliqué.

L’artiste Anssi Määttä propose ainsi sa vision artistique et expérimentale du lightpainting. Pour l’imiter, il vous faudra un appareil photo relié à un ordinateur. Un logiciel va piloter l’appareil et permettra de conserver une rémanence lumineuse des tracés effectués par le « light painter ». Les motifs réalisés resteront à l’écran durant une période plus ou moins longue. Un vidéoprojecteur connecté à l’ordinateur diffusera simultanément les réalisations.

