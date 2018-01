Saint-Malo sous les vagues de la tempête Eleanor : une vidéo incroyable

Malgré les bourrasques et la pluie, un drone a su affronter Eleanor et filmer au plus près l’immensité des vagues s’abattant sur Saint-Malo. Impressionnant.

À la fois effrayantes et somptueuses, certaines tempêtes suscitent un étrange mélange de sentiments. Et, dans le genre, Eleanor est un cas d’école. Balayant une grande partie de la France, cet énorme coup de vent a semé presque autant de peur et de dégâts que de curiosité et de fascination. Exemple avec ces incroyables images filmées par un drone au-dessus de Saint-Malo.

En à peine 48 heures, cette petite vidéo a déjà été visionnée plus d’un million de fois. Pourquoi un tel succès ? Sans doute parce qu’elle nous rappelle de façon grandiose et spectaculaire la force implacable de la nature qui se déchaîne. Regardez, c’est très impressionnant…

Time : 1 mn 36

Face à la nature, nous sommes peu de choses. Ces images nous le rappellent avec panache et beauté.

Bravo à ceux qui les ont capturées.

