Il y a 10 ans une société japonaise proposait une voiture fonctionnant à l’eau et depuis…

En 2008, la société japonaise Genepax sortait un véhicule qui permettait de rouler à 80 Km/h pendant une heure avec seulement 1 litre d’eau. Autant dire, qu’il s’agissait d’une solution révolutionnaire, idéale pour rouler en ville au quotidien.

Selon Kiyoshi Hirasawa, le PDG : «La caractéristique principale de cette voiture est qu’aucune alimentation externe n’est requise. La voiture continuera à rouler tout aussi longtemps que vous avez une bouteille d’eau à l’intérieur de la voiture et que vous remplissiez cette bouteille de temps en temps.»

Pourtant, comme on pouvait s’y attendre, cette voiture ne s’est jamais démocratisée alors qu’elle aurait pu permettre aux gens de faire des économies de carburant substantielles tout en permettant de ne plus polluer.

Pour certains spécialistes, cette invention est tout bonnement irréalisable, la césure de l’hydrogène (H2O) réclamant plus d’énergie que ne peut en fournir un moteur électrique. Pour d’autres, des technologies semblables existeraient déjà, mais seraient bloquées dans les cartons des chercheurs, à cause des pressions des constructeurs automobiles et autres lobbies pétroliers. On reparle ainsi d’un certain Stanley Meyer, inventeur en 1998 d’un moteur à eau et mort d’une rupture d’anévrisme quelques jours après sa découverte.

Genepax, dont le site officiel fut victime de pirates informatique, n’accorda plus d’interviews et renforça la sécurité de ses laboratoires…

Hoax ou réalité ?

The truth is out there

