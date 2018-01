Des scientifiques japonais sont maintenant capables de lire dans votre esprit et c’est perturbant

Au Japon, des scientifiques ont décodé des pensées en utilisant l’intelligence artificielle.

Dans un avenir pas si lointain, les ordinateurs pourraient être en mesure de visualiser ce que les gens pensent. Ce n’est pas aussi loin que cela en a l’air, car quatre scientifiques de l’Université de Kyoto au Japon se rapprochent cette réalité.

Yukiyasu Kamitani, Guohua Shen, Kei Majima et Tomoyasu Horikawa avaient révélé les résultats de leurs recherches quand ils ont utilisé l’intelligence artificielle pour décoder ce que la plateforme scientifique, BioRxiv, pensait.

Les scientifiques peuvent décoder des images plus sophistiquées que les gens voient.

L’apprentissage machine est relativement nouveau, mais il a été utilisé dans le passé pour étudier les résultats de scanners cérébraux et pour générer des visualisations de ce que les gens pensent par rapport à des images simples, comme des lettres en noir et blanc ou des figures géométriques. Aujourd’hui, les scientifiques ont mis au point de nouvelles techniques qui permettent aux scientifiques de décoder des images plus sophistiquées et qui comprennent de nombreuses couches de couleurs et de structures, comme l’image d’un homme en chapeau de cow-boy ou celle d’un oiseau.

Kamitani a dit que l’équipe avait étudié des méthodes pour reconstruire une image que la personne ne peut voir qu’en regardant l’activité cérébrale de la personne. Il a poursuivi en disant que les méthodes précédentes avaient été de supposer que les images consistaient en de simples formes ou des pixels. Cependant, on sait maintenant que le cerveau peut traiter l’information visuelle de façon hiérarchique en prenant différents niveaux de caractéristiques et de composantes de plusieurs complexités différentes.

La recherche en intelligence artificielle signifie que les ordinateurs peuvent détecter des objets

La nouvelle recherche sur l’intelligence artificielle va permettre aux ordinateurs de détecter non seulement les pixels binaires mais aussi les objets. La recherche s’est déroulée sur une période de 10 mois et a porté sur trois sujets à qui des images naturelles, des personnes, des animaux et des oiseaux, ainsi que des lettres et des formes géométriques artificielles qui ont été présentés pendant des durées différentes.

Dans certains cas, l’activité cérébrale de la personne a été mesurée pendant qu’elle regardait une des images. Dans d’autres cas, elle a été consignée après qu’on ait demandé à la personne de penser à ce qu’elle avait déjà vu de l’image. Lorsque l’activité cérébrale a été scannée, un ordinateur a ensuite décodé l’information et a généré ce qu’il croyait que la personne avait vu.

Les diagrammes ci-dessous montrent ce que l’ordinateur suggérait que les gens avaient vu en regardant des images naturelles et des images de lettres

Les scientifiques ont révélé qu’ils avaient fait une autre percée avec les sujets dont les ondes cérébrales avaient été mesurées en se souvenant d’images. Kamitani a dit que contrairement aux méthodes précédentes, ils n’avaient pu reconstruire les images qu’avec la seule personne qui avait pensé aux images après les avoir vues. L’intelligence artificielle a décodé les images qu’un sujet s’est remémorées, mais elle a eu plus de difficulté à reconstruire l’image.

La technologie de l’intelligence artificielle s’améliorera grâce à des applications surprenantes pour les esprits

La précision des technologies va continuer à s’améliorer, et les applications sont époustouflantes. La technologie de visualisation va permettre aux ordinateurs de visualiser les rêves des gens, les hallucinations de patients pourraient être visualisées par les médecins et il sera possible qu’un jour peut-être que le cerveau et les interfaces machine pourraient permettre de communiquer avec des pensées ou des images.

Les scientifiques japonais ne sont pas les seuls à vouloir utiliser l’intelligence artificielle pour lire le cerveau. Mary Lou Jepsen, qui travaillait auparavant pour Google, travaille sur un projet qui rendra la télépathie possible au cours de la prochaine décennie, tandis que Bryan Johnson travaille sur la construction de puces informatiques qui peuvent être implantées dans le cerveau avec l’espoir d’améliorer les fonctions neurologiques.

