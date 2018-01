Time : 6 mn 39

Le bateau de croisière Norvegian Breakway a traversé une « bombe cyclonique » et c’était l’angoisse à bord

Ou comment ruiner ses vacances à cause de conditions météo exceptionnelles et de l’intransigeance d’une compagnie.

Le Norvegian Breakway avait quitté New York le 29 décembre direction les Bahamas. Mais le voyage retour a été un peu agité pour les quelque 4 000 passagers en raison de la bombe cyclonique qui a frappé la côte est des États-Unis.

Éviter la tempête aurait été possible, mais la compagnie Norwegian Cruise Line a décidé de s’en tenir au planning prévu, en conservant l’itinéraire habituel. Si bien que pendant près de 36 heures, le navire a été frappé par de fortes intempéries et soulevé par des vagues de 10 mètres. De l’eau s’est infiltrée en de multiples endroits à l’intérieur du bateau et les passagers ont vécu l’enfer.

Le youtubeur RedCurtainEnt était à bord – vous retrouvez sa vidéo en haut de cette page. Il a filmé les moments les plus angoissants de cette croisière : des passagers qui luttent pour tenir debout dans des couloirs inondés, des ponts enneigés, des plafonds qui fuient, le tout sur fond de vents violents et d’une mer agitée.

« Tôt le 4 janvier, le Norwegian Breakaway s’est heurté à des conditions météorologiques plus difficiles que prévu en raison de la tempête hivernale Grayson durant son retour à New York depuis les Bahamas. Les passagers et l’équipage sont en sécurité. Nous nous excusons auprès de nos invités pour ces conditions et pour les désagréments qu’elles ont pu causer », a tout simplement indiqué la compagnie dans un communiqué.

Un simple « désolé » alors que des passagers ont vraiment craint pour leur vie, selon des témoignages recueillis lundi par CBS. Certains ont partagé leur colère en ligne, avec des vidéos filmées durant la traversée :

