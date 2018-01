Time : 25 mn 34

Qu’est-ce qu’un troll ?

Le terme troll désigne, dans le jargon de l’internet, un personnage malfaisant dont le but premier est de perturber le fonctionnement des forums de discussion en multipliant les messages sans intérêt (ou, plus subtilement, en provoquant leur multiplication). Le troll est à distinguer du « flaming », qui consiste en l’envoi de messages délibérément hostiles et insultants avec l’intention de créer un conflit.

Catégories de trolls

Troll débutant

Le troll débutant (appelé aussi troll qui s’ignore) est une manière de troller par ignorance de la nétiquette et du fonctionnement technique, sans véritable intention de nuire. Poster n’importe quoi n’importe où, par exemple : « Est-ce que vous avez le numéro de téléphone de Jacques Chirac ». On peut considérer comme un troll débutant toute personne qui répond au message d’un autre troll.

Troll bête

Persuadé d’avoir une opinion valable sur tout, d’être de bonne foi, et que sa diarrhée verbale intéresse quelqu’un d’autre que lui, le troll bête prend l’apparence d’un message véritable. Assez redoutable en ceci qu’il refusera la qualification de troll. Exemple : « Amha, bon j’y connais rien, et je ne sais pas de quoi vous parlez, d’ailleurs j’ai pas lu vos messages, c’était trop long ! :-))) mais il me semble que vous avez peut-être pas tout à fait tort ni raison ;o) ».

Attention : le troll bête peut devenir méchant rapidement, puisqu’il est sûr de son bon droit. Comme le rappellent avec sagesse les vieilles légendes nordiques : « quand troll vexé, troll devenir encore plus chiant ».

Troll méchant

C’est le troll le plus connu, et pour lequel on trouve la littérature la plus abondante. Son but est, consciemment, de tuer les forums (déclencher des flame wars). Par amusement, parce que le sujet du forum lui déplaît, parce que les administrateurs du forum l’ont vexé, parce que dehors il pleut et qu’il s’emmerde au boulot. Ce qui, au final, nous donne le genre synthétique bien connu du « troll bête et méchant ». Il cumule tous les types détaillés plus haut. Un rapide profil psychologique de ce troll nous donne :

Mauvaise foi à toute épreuve

Nullité conceptuelle

Auto dérision de façade

Tics de langage et smileys

Bassesse inimaginable

On retrouvera là les marques permettant de diagnostiquer que le sujet est atteint de « fufisme », décrit ainsi dans le Lexique des termes employés sur Usenet : « Maladie contagieuse d’origine virale (HFV : Human Fufismae Virus) dont les syndromes sont : mauvaise foi, perfidie dans les attaques « ad hominem », torpillage des processus de création de groupes, ergotage sans fin pour savoir s’il faut un « s » à maths, si un vote BLANC compte pour 1/4 de OUI ou 2/3 de NON, etc. »

Caractéristiques et comportement à adopter

La règle traditionnelle pour lutter contre un troll méchant consiste à ignorer ses messages. « Do not feed the troll » (Littéralement : « Ne nourrissez pas le troll »). Dans son refus d’aborder le fond, de privilégier la forme et de débattre sans fin de la gestion des forums, le troll a une propension inimaginable à se placer dans l’affectif. Ses messages deviennent un jeu subtil de connivences, de divisions, de recherche d’alliés et d’ennemis. Il se croit ou se prétend copain avec Untel, alors que Machin est méchant et le persécute, et Bidule est maqué avec Truc, puis Trucmuche s’est engueulé avec ses Bisounours. En fin de compte, on obtient des messages très constructifs sur le thème : « Machin a raison parce qu’il est gentil, Truc a tort parce qu’il est méchant ».

Une fois parfaitement identifié, et ses thèmes de discussion épuisés, le dernier sujet du troll est de se prétendre victime d’atteintes inadmissibles à sa liberté d’expression. Sujet qui, lui-même, ne sera jamais abordé sur le fond, mais sur la forme, la gestion des forums par les méchants administrateurs qui ne l’aiment pas, le manque de politesse des intervenants.

[…] Il semble que, si l’on veut maintenir des forums ouverts (les messages sont publiés dès qu’ils sont envoyés), face à un troll, la seule technique est la guerre des tranchées : plusieurs administrateurs surveillent quasiment en permanence les forums pour bloquer aussi rapidement que possible les dérives trollesques.

Rien ne réjouit plus le troll que les contradictions entre administrateurs.

Ne jamais sembler donner raison au troll. Par exemple, proscrire tout message qui commence par « sur ce point tu as raison mais… » ; « la question est intéressante mais… ». Pour la bonne et simple raison que le troll ne suit jamais les règles de la discussion (définitions des termes, échanges d’arguments, réponses aux questions).

Messages trollesques

Basique : la bonne grosse provocation et l’insulte. L’idéal, pour encore plus d’efficacité, consiste à utiliser une image qui insulte un autre groupe humain.

[…] Le troll du Web […] conserve cet usage immodéré du message hors thème.

Les réponses systématiques. Toute réponse creuse à un message creux permet d’entretenir la dynamique du groupe. De fait, on constate le plus souvent que les victimes d’un troll, en répondant à son message et en se lançant dans d’interminables débats oiseux, deviennent à leur tour des trolls.

Les messages trollesques refusent systématiquement d’aborder le fond et privilégient la forme des messages : « mais pourquoi tu me tutoies… », « moi je ne t’ai pas agressé alors pourquoi tu m’agresses » ; « t’as vu comment il m’a causé l’autre… tu trouves pas qu’il exagère ? » ; « purée, les fautes d’orthographe ! » ; « c’est nul de critiquer ton interlocuteur parce qu’il fait des fautes»…

Très faciles, les messages qui commentent la gestion du forum au lieu de l’objet de la discussion : « on peut pas corriger ses messages ? » ; « je crois qu’on m’a sucré mon message, mais il est revenu » ; « ah ah, je vois comment vous fonctionnez sur ce forum ! ».

Le troll…

Le troll agit sur plusieurs sites, histoire de mieux agir !

Le troll veut toujours être modérateur

Le troll fait des fautes d’orthographe, de grammaire et de conjugaison

Le troll a toujours plusieurs comptes

Le troll casse toujours l’ambiance

Le troll agit souvent le soir

Le troll a souvent entre 8 et 11 ans

Le troll se fait toujours agresser par les autres membres

Le troll se plaint que le modérateur lui en veut

Le troll a des compétences dans tous les domaines

Le troll s’appelle aussi boulet

Le troll met toujours en fin de phrase : « pardon pour lé phote »

Le troll ne parle pas en SMS, non, il parle dans une langue plus primitive

Le troll se fait bannir tous les weekends

Le troll a un pseudo débile

Le troll insulte tout le monde

Le troll n’est pas drôle

Le troll est même chiant

Le troll est généralement fier de lui

Le troll est toujours un garçon

Le troll s’ennuie

Le troll n’écrit qu’en majuscules

Le troll lit les règles, si, mais ne les respecte pas

Le troll dit toujours que ça bug quand il n’y arrive pas

Le troll est contagieux

Le troll n’est jamais content

Le troll promet de ne plus revenir sur ce forum

Le troll flood

Le troll détourne les débats

Le troll aime parler des sujets qui fâchent

Source :

http://www.uzine.net/article1032.html

https://grisebouille.net/le-bingo-du-troll/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet)

https://lesresoteurs.fr/comment-gerer-les-trolls/

http://www.commentcamarche.net/faq/3610-qu-est-ce-qu-un-troll-informatique

http://www.ohmymag.com/insolite/une-etude-revele-que-si-vous-aimez-troller-sur-le-web-vous-etes-sans-doute-psychopathe_art111112.html