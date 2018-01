Google vous écoute en permanence. Voici comment trouver les enregistrements !

Mauvaise nouvelle : Google vous suit constamment et enregistre vos conversations. Bonne nouvelle: vous pouvez effacer toutes les archives. Et voilà comment faire !

Google écoute en permanence, sans attirer l’attention, les conversations de ses utilisateurs et conserve les enregistrements sur ses serveurs. Il ne s’agit pas que des conversations téléphoniques, mais des requêtes que vous faites sur son moteur de recherche.

La société n’en fait pas un secret mais en parle dans les Conditions d’utilisation sur plusieurs pages, que personne ne lit.

Quel est le but de Google? Fournir le total de l’information vous concernant à son intelligence artificielle, qui apprend à mieux vous comprendre et, en théorie, rend les produits de Google plus commodes pour vous.

Cependant, il y a là des inconvénients considérables. Primo, cette information peut être utilisée par des malfaiteurs s’ils piratent votre compte. Secundo, cette information peut être utilisée contre vous en cas de conflit avec les autorités. Tertio, cette information est utilisée pour vous montrer des publicités ciblées.

Heureusement, il est possible d’effacer toutes ces données! Ici, vous trouverez les archives des enregistrements réalisés par le micro de votre téléphone en vous connectant à votre compte Google. Si vous n’y voyez rien, c’est-à-dire que vous n’avez pas encore dit «ОК, Google».

Et ici, vous trouverez le dossier complet sur vous dressé par Google sur la base de vos demandes sur internet et des sites que vous avez visités. Vous pouvez à tout moment effacer ces informations.

