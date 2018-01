Hollywood : Son influence auprès de la population mondiale

Time : 25 mn 54

Synopsis :

Hollywood a été pour les Etats-Unis un vecteur puissant de la diffusion, dans le monde entier, de la culture des États-Unis, influençant les cœurs, les esprits et les valeurs, ce qu’on appelle le « soft power ». Mais ce rôle s’est érodé au fil du temps. Qu’est-il arrivé exactement à Hollywood ?

Invité : Jean Tardif est l’auteur du livre, “Les enjeux de la mondialisation culturelle” aux Editions le bord de l’eau. Il a été professeur d’Anthropologie au Congo (Ecole nationale de droit et d’administration et Université de Lubumbashi) et à Montréal. Il a ensuite occupé divers postes au sein de la diplomatie québécoise, notamment celui de délégué général du Québec à Bruxelles et de Directeur général des politiques. Depuis 1999, il est Délégué général de l’association Planèt’Agora qui veut susciter les débats publics sur les enjeux extranationaux.

La perte d’influence d’Hollywood auprès de la population

Rachel Marsden – Sputnik France

Rachel Marsden fait le point avec Jean Tardif, auteur du livre, « Les enjeux de la mondialisation culturelle. »

De nombreux artistes, chanteurs et acteurs ont multiplié leurs actions et engagements en faveur d’Hillary Clinton, la candidate malheureuse à l’élection présidentielle américaine face à Donald Trump. Comment un tel fossé entre la population et ces « stars » engagées a-t-il pu se produire ?

Hollywood n’a pas renoncé à son influence, selon Jean Tardif : « Hollywood est le bras armé d’une politique américaine qui subsiste depuis Roosevelt quand il a appelé à américaniser le monde, en propageant les valeurs et la vision du monde américain. »

La promotion de ces idées est devenue le troisième pilier de la puissance américaine, après l’économie et le militaire.

Jean Tarif insiste également sur la dimension inspiratrice du modèle hollywoodien envers les autres pays notamment via des formats télévisuels, radiophoniques et surtout à travers l’anglais.

Source :

http://www.unitenationale.fr/2017/01/12/la-perte-dinfluence-dhollywood-aupres-de-la-population/