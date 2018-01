Économie mondiale : « Il n’y a pas de solution à ce problème….. Le problème est trop grave ! » – Egon Von Greyerz

Egon von Greyerz – Time : 6 mn 11

Olivier Delamarche – Time : 11 mn 08

Xavier Timbeau – Time : 12 mn 10

Économie mondiale

« Il n’y a pas de solution à ce problème….. Le problème est trop grave !

Fabrice Drouin Ristori : Maintenant, pouvez-vous nous dire comment vous voyez la situation évoluer à l’avenir ?

Egon Von Greyerz: « Il n’y a pas de solution à ce problème. Le problème est trop grave, comme je l’ai dit; les gouvernements sont en faillite, les dettes augmentent maintenant à un rythme exponentiel, et il n’y a aucune possibilité de réduire les dettes. Tout gouvernement qui essaie de lancer des plans d’austérité se fait immédiatement renvoyer, et même s’il pouvait instaurer ces mesures d’austérité, il est aujourd’hui trop tard. Alors la prochaine étape que je vois, et je crois que cela commencera très bientôt, est que les déficits vont s’accélérer, et donc l’impression monétaire va s’accélérer, et on sera en route vers une dépression hyperinflationniste.

La dette mondiale vient d’atteindre un nouveau sommet historique à 233.000 milliards de dollars, d’ici peu, les banques centrales vont paniquer et commencer à imprimer plus de monnaie que jamais.

Bien sûr, cela pourrait prendre des années, mais je crois que cela va aller plus vite que prévu, parce que le système est très fragile… alors l’impression monétaire, comme je l’ai dit, détruira les monnaies, qui sont toutes à la baisse depuis cent ans; elles ont perdu 97 à 99% par rapport à l’or ces cent dernières années, et elles ont perdu 80% par rapport à l’or ces douze dernières années. Il ne reste plus beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre 100%, ce qui arrivera, et alors l’impression monétaire aura entièrement détruit la valeur des monnaies papier, et c’est ce qui créera de l’hyperinflation.

L’état réel de l’économie mondiale est inquiétant ! En 1971, 100$ permettaient d’acheter un lingot d’Or de 100g – en 2016, ces 100$ permettent d’acheter 3g de ce même lingot.

Fabrice Drouin Ristori : Dans ce contexte, peut-on dire que l’Or est dans une bulle ?

Egon Von Greyerz : L’or n’est pas dans une bulle. Tout ce que fait l’or, c’est refléter la destruction des monnaies papier. Vous devez regarder la courbe à l’envers : alors, au lieu de voir l’or monter, vous verrez les monnaies se déprécier. Ce n’est pas l’or qui monte, c’est le dollar, l’euro et la livre sterling qui baissent. Et cela va continuer.

Face à l’Or, le dollar a perdu plus de 98 % de sa valeur d’origine. L’Amérique doit se réveiller – le dollar va vers zéro !

Seulement 1% des actifs mondiaux sont alloués à l’or aujourd’hui, presque personne ne possède de l’or en réalité, et l’or a quand même monté ces douze dernières années, il a quintuplé, sextuplé, selon la monnaie. Et, comme je l’ai dit, à peine 1% des investisseurs possèdent de l’or. Cela va changer dans les années à venir, ce qui signifiera que la demande d’or va augmenter et, vu qu’il n’y a pas assez d’offre, cette offre additionnelle ne peut se manifester qu’avec des prix plus élevés. Et c’est ce qui va arriver.

Réveillez-vous !

Fin de transcription

Source :

https://www.goldbroker.fr/guide-investisseur/pourquoi-investir-or-argent-physique

https://www.businessbourse.com/2017/10/06/egon-von-greyerz-lamerique-se-reveiller-dollar-va-vers-zero/

https://www.businessbourse.com/2017/07/11/face-a-lor-le-dollar-a-perdu-plus-de-98-de-sa-valeur-dorigine/

https://www.businessbourse.com/2017/12/30/egon-von-greyerz-letat-reel-de-leconomie-mondiale-est-inquietant/

https://www.businessbourse.com/2018/01/12/egon-von-greyerz-il-ny-a-pas-de-solution-a-ce-probleme-le-probleme-est-trop-grave/

https://www.businessbourse.com/2018/01/08/la-dette-mondiale-vient-datteindre-un-nouveau-sommet-historique-a-233-000-milliards-de-dollars/

https://www.businessbourse.com/2016/11/05/1971-100-permettaient-dacheter-un-lingot-dor-de-100g-2016-ces-100-permettent-dacheter-3g-de-ce-meme-lingot/

https://www.businessbourse.com/2017/11/10/egon-von-greyerz-dici-peu-les-banques-centrales-vont-paniquer-et-commencer-a-imprimer-plus-de-monnaie-que-jamais/