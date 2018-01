Résumé SOTT – Décembre 2017 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 18 mn 49

Décembre 2017

Conditions météorologiques extrêmes

Le froid et la neige ont battu tous les records en décembre, mais les États-Unis ont été les plus durement touchés, les 50 États étant enneigés… avant même l’hiver. Le nord du Mexique et l’Asie de l’Est ont connu le pire hiver depuis des décennies, tandis que l’Australie a été surprise par la neige en été, et le désert chinois a été recouvert de neige.

Les inondations continuent de faire des ravages aux Philippines et en Indonésie, avec des milliers de personnes déplacées. Pendant ce temps, de fortes pluies en Albanie ont inondé des milliers de maisons et détruit des routes et des ponts.

La Californie est toujours sous les flammes des incendies de forêt qui se généralisent, brûlant jusqu’à 280 000 acres et détruisant plus de 1 000 maisons, devenant le feu de forêt le plus important et le plus destructeur de l’histoire de la Californie.

L’activité volcanique s’est accentuée ce mois-ci, et un séisme mortel de 6,5 a frappé l’île indonésienne de Java.

Les observations de météores ont augmenté en décembre avec de plus en plus de comptes rendus de «booms sonores mystérieux», probablement dû à des explosions aériennes.

Les phénomènes atmosphériques, comme des nuages ​​iridescents, et « des lumières étranges dans le ciel » impressionnent toujours autant…

Le refroidissement s’est largement répandu. Un des nombreux signes possibles du début d’un âge glaciaire…

Note :

Traduction rapprochée