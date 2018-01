Localingual : La carte sonore et interactive des langues du monde entier

Comme un avant-goût de ce que le voyage peut nous proposer, cet outil est comme une encyclopédie mondiale des langues. Essayez-le !

Voyager grâce à nos oreilles… Voici ni plus ni moins ce que nous propose cette carte du monde interactive, innovante et géniale. Il suffit de cliquer sur n’importe quelle zone du globe pour en découvrir la langue ! Lumière sur un outil magique et malin.

Localingual (c’est le nom de la carte) a été mise en ligne le 8 janvier 2017. Son principe ? On ne peut plus simple : les internautes sont invités à écouter n’importe quelle langue de leur choix (langues nationales ou locales) et à enrichir cette encyclopédie des langues en y enregistrant leur propre voix.

Vous aimeriez tester ? Alors allez-y : toutes les zones colorées sur la carte ci-dessous ont déjà des langues à vous faire découvrir !

https://localingual.com/

Belle idée n’est-ce pas ? En moins de quinze jours, cet outil pensé par David Ding, ancien ingénieur chez Microsoft, a déjà enregistré plus de 500 000 connexions, et ce n’est qu’un début.

Seul hic, comme tout projet collaboratif à l’échelle du net, cette carte attire à elle quelques trolls qui s’amusent à enregistrer n’importe quoi. Pourvu qu’ils ne viennent pas tout gâcher !

Ouvrez grand vos oreilles et bon voyage à tous !

