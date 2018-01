Mystère : La disparition inexpliquée de Kenny Veach et l’énigmatique grotte « M » dans le désert du Nevada

Time : 21 mn 57 [Vostvfr]

La disparition inexpliquée de Kenny Veach et la mystérieuse grotte M dans le désert du Nevada

Il n’est pas inhabituel que des gens disparaissent, mais la disparition de Kenny Veach est vraiment bizarre.

Il y a plusieurs aspects étranges dans son cas et il est impossible de dire ce qui s’est vraiment passé. Qu’est-ce que Kenny Veach a vu et ressenti quand il est entré dans la grotte mystérieuse du désert du Nevada ? Selon lui, il a dit peu de temps avant de disparaître qu’il y avait des forces surnaturelles dans la grotte.

Il y a beaucoup de questions et encore peu de réponses. La disparition de Kenny Veach, 47 ans, reste inexpliquée.

Kenny qui aimait la randonnée a disparu le lundi 10 novembre 2014. Il a dit à sa famille qu’il allait faire un “petit voyage d’une nuit” dans les Sheep Mountains au Nevada.

Un mois plus tôt, il avait découvert une grotte très étrange dans le désert de Mojave. Il a dit que la grotte évoquait en lui un événement étrange, peut-être surnaturel, et il voulait l’explorer. Kenny voulait montrer au monde la grotte inhabituelle qu’il avait découverte, mais il n’est pas rentré de son voyage et on ne l’a plus jamais revu.

Kenny Veach n’a jamais été revu

Avant sa disparition, Kenny a commenté sur YouTube une vidéo disant avoir trouvé une grotte autour de la base aérienne de Nellis dans le sud du Nevada. Kenny était un explorateur courageux et il explorait chaque grotte qu’il rencontrait, mais cette grotte lui faisait peur.

Sur YouTube, il a écrit : « Je suis un randonneur de longue distance. Une fois, lors d’une de mes randonnées à la base aérienne de Nellis, j’ai trouvé une grotte cachée. L’entrée de la grotte avait la forme d’un M majuscule parfait. J’entre toujours dans chaque grotte que je trouve, mais quand j’ai commencé à entrer dans cette grotte particulière, mon corps entier a commencé à vibrer. Plus j’approchais de l’entrée de la grotte, plus les vibrations s’accentuaient. Tout à coup, j’ai ressenti une immense peur et je l’ai sorti de là. C’était une des choses les plus étranges qui me soient jamais arrivées. »

Kenny a dit qu’il reviendrait à la grotte avec une caméra et une arme. Il a fait une vidéo le montrant en train de chercher la grotte. Il l’a posté sur YouTube, mais le désert est grand et il est impossible de localiser la grotte à partir de cette vidéo.

Ce qui s’est passé ensuite est un mystère. Tout ce que nous savons, c’est que Kenny est retourné sur le site un mois plus tard pour trouver la grotte et on ne l’a jamais revu ni entendu.

On ne peut que spéculer sur ce qui lui est arrivé. Beaucoup de gens ont disparu dans le désert, même des randonneurs expérimentés, mais ce qui rend son cas inhabituel, c’est la grotte M mystérieuse, il avait vraiment très peur d’entrer en raison de vibrations inexpliquées. Quelque chose d’extraordinaire était cachée dans la grotte ? La grotte était-elle plus grande que prévu ? Il s’est peut-être perdu, incapable de remonter à la surface ?

Kenny pensait que la grotte M Cave était située quelque part autour de cette zone

La disparition de Kenny Veach rappelle un vrai dossier X-files contenant tous les aspects paranormaux inhabituels et peut-être même des secrets militaires. Personne ne sait vraiment ce qui lui est arrivé et il y a même ceux qui s’interrogent sur sa disparition. C’était un canular ? Existait-il dans la vie réelle ou était-il une œuvre de fiction ? Le témoin et sa famille sont toujours à sa recherche.

Pourquoi ne sont-ils pas au courant de sa disparition ? La seule chose que nous savons, c’est qu’une équipe de recherche a été formée par des volontaires du Nevada. Ils ont trouvé le téléphone cellulaire de Veach près d’un puits de mine abandonné une semaine plus tard après sa disparition, mais il n’y avait aucune trace de Kenny lui-même. Aucun cadavre, aucun vêtement ou autre objet n’a jamais été retrouvé.

La grotte dangereuse n’a pas été localisée et Kenny semble s’être volatilisé.

The truth is out there

