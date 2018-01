Time : 1 mn 52

Le paradoxe de notre époque

Le paradoxe de notre temps est que nous avons de plus grands bâtiments mais des plus petits tempéraments, des autoroutes plus larges mais des points de vue plus étroits.

Nous dépensons plus mais nous avons moins, nous achetons plus mais apprécions moins, nous avons de plus grandes maisons mais de plus petites familles, plus de commodités mais moins de temps.

Nous avons plus d’instruction mais moins de bon sens, plus de connaissances mais moins de jugement, plus d’experts et encore plus de problèmes, plus de médicaments mais moins de bien-être.

Nous avons trop, nous fumons trop, nous nous dépensons inconsidérément, nous rions trop peu, conduisons trop vite, nous nous mettons trop en colère, nous nous levons trop tard et fatigués, nous pensons trop peu, regardons trop la télé et prions trop rarement.

Nous avons multiplié nos possessions mais réduit nos valeurs, nous parlons trop, aimons trop rarement et haïssons trop souvent.

Nous avons appris comment gagner notre vie mais pas la vie. Nous avons ajouté des années à la vie, pas de la vie aux années.

Nous sommes allés sur la lune et en sommes revenus mais avons des difficultés à traverser la rue pour rencontrer un nouveau voisin. Nous avons conquis l’espace sidéral mais pas notre espace intérieur. Nous avons fait de grandes choses mais pas les meilleures choses.

Nous purifions l’air mais polluons les âmes. Nous avons conquis l’atome mais pas vaincu nos préjugés.

Nous écrivons plus mais apprenons moins. Nous planifions plus mais nous accomplissons moins. Nous avons appris à nous précipiter mais pas à attendre.

Nous construisons plus d’ordinateurs pour obtenir plus d’informations pour produire plus de documents que jamais mais nous communiquons de moins en moins.

Nous sommes dans le temps de la nourriture rapide mais des digestions lentes, des êtres humains de grande taille mais de petit caractère, des trop larges profits et des relations peu profondes.

Nous jouissons de deux revenus mais divorçons, nos maisons sont luxueuses mais nos foyers détruits. De nos jours, nous faisons des voyages éclairs et des couches-culottes jetables. Nous appliquons une morale sur mesure et nous engageons des flirts sans lendemain.

C’est l’époque des personnes obèses et des comprimés à tout faire qui vous remontent le moral, vous apaisent et vous tuent.

C’est une époque où seule l’apparence compte au détriment du contenu. A notre époque, on peut choisir de partager ce texte ou de le supprimer.

Souviens-toi, passe du temps avec tes proches, ils ne seront pas là éternellement.

N’oublie pas de dire un mot gentil à quiconque te regarde avec admiration. Bientôt cet enfant pour qui tu es un héros sera devenu grand et vivra sa propre vie.

N’oublie pas de serrer dans tes bras les personnes que tu aimes parce que c’est le seul trésor qui vienne du cœur et qui ne coûte rien.

N’oublie pas de dire je t’aime à ton partenaire et aux personnes qui comptent pour toi, mais surtout, dis-le avec sincérité.

On peut guérir n’importe quelle blessure en serrant quelqu’un contre soi, pourvu qu’on le fasse avec tendresse.

Souviens-toi de profiter du temps que tu as avec la personne que tu aimes parce qu’un jour cette personne ne sera plus là.

Prends le temps d’aimer, prends le temps de parler et de partager tes pensées intimes.

Et n’oublie jamais ceci : la vie ne se mesure pas par le nombre de fois qu’on respire mais par le nombre d’instants beaux à couper le souffle…

Avec le vœu que chacun intériorise ces pensées et ait une relation plus réfléchie avec lui-même, son environnement et son prochain.

A méditer…

Note :

Trois versions quelque peu différentes sur le même thème.

Quant à l’auteur de ce texte, il est à la fois attribué à : George Carlin, Dr Bob Moorehead ou le Dalaï Lama.