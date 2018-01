Time : 8 mn

Une diététicienne nous parle de cacao en poudre…et ça fait peur

Le chocolat en poudre : une vraie cata…

Les amateurs de cacao en poudre au petit-déjeuner ne vont pas tellement aimer cette vidéo. Vous êtes prévenus, faudra pas venir vous plaindre après. Nous, on ne fait que divulguer l’info. Déso, pas déso. La diététicienne Angélique Houlbert a mené sa petite étude sur les chocolats en poudre qu’on consomme bien souvent au petit-déjeuner. Invitée dans le magazine de la santé, elle a analysé une quinzaine de produits cacaotés différents. La première question à se poser est la suivante : « Qu’est-ce que le cacao en poudre ? ». Elle n’est pas si bête que vous pourriez le pensez. Puisque l’on aurait tendance à répondre : « Du chocolat. » Oui, mais non…

En moyenne : 80 % de sucre et 20 % de cacao maigre

Le problème de ces produits est que, bien souvent, ils ne contiennent que très peu de chocolat. Mais un autre problème préoccupant réellement les experts de la santé : le sucre. Les quantités de sucre présentes dans ces produits sont astronomiques. Pour nous le prouver, la diététicienne a même rempli un pot de Benko avec du chocolat et du sucre. Cette petite expérience nous dévoile le pourcentage de chaque ingrédient dans la recette Benko. Et sans surprise, le sucre explose les records. Elle déconseille clairement d’en consommer tous les matins. Quand on sait que beaucoup d’enfants en prennent avant d’aller à l’école, et en moyenne dès l’âge de 2 ans, c’est plutôt effrayant. D’ailleurs, le bonnet d’âne est décerné à « Mon premier Nesquick », qui ne contient que 12 % de pur chocolat… On vous laisse regarder le reportage dans la vidéo ci-dessus, c’est très intéressant !

