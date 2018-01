Chinese tradition -李子柒 : Li Ziqi fabrique du papier selon une technique traditionnelle chinoise

Time : 5 mn 17

Li Ziqi fabrique du papier selon une technique traditionnelle chinoise

La Chine est le premier pays au monde à avoir inventé le papier. Les origines du papier fabriqué à la main remontent aux premières années de la dynastie des Han de l’Ouest, au IIe siècle av. J.-C., lorsque les anciens chinois fabriquaient du papier primitif à l’aide d’écorce d’arbres.

Dans ce tutoriel, la vlogueuse chinoise Li Ziqi fabrique du papier entièrement à la main, d’après cette technique ancestrale.

Li Ziqi est une youtubeuse chinoise qui s’est spécialisée dans le « DIY » et les savoir-faire traditionnels.

Depuis son écrin de nature, avec les moyens du bord, elle fabrique et cuisine toutes sortes de choses. Une hymne à la lenteur et au fait main. C’est à la fois simple, poétique et visuellement éblouissant !

Quelques-unes de ces autres vidéos :

Time : 3 mn 18

Time : 4 mn 59

Time : 5 mn

