Des archéologues découvrent des preuves d’une technologie « inhabituellement sophistiquée » sous l’ancienne « pyramide » de l’île grecque de Kéros

Les archéologues ne savaient pas que l’ancienne civilisation qui occupait le site était capable de tels exploits d’ingénierie, et ils poursuivent leurs recherches pour en savoir plus sur ceux qui y vivaient

Les archéologues qui ont fouillé une ancienne structure pyramidale sur l’île grecque de Keros ont trouvé la preuve que ses créateurs étaient beaucoup plus sophistiqués qu’on ne le pensait.

Les bâtisseurs de la colonie de Dhaskalio ont sculpté le promontoire en terrasses et en gradins et y ont ajouté environ 1 000 tonnes de pierre blanche pour en faire une pyramide à degrés géante et étincelante. La pierre a été acheminée depuis une dizaine de kilomètres.

De nouvelles recherches sur le site vieux de 4 000 ans ont révélé une série de caractéristiques impressionnantes, dont une série complexe de tunnels de drainage et de la métallurgie « exceptionnellement sophistiquée » pour l’époque.

Il y a dix ans, on a découvert sur le site des preuves de travail du métal, et les chercheurs ont par la suite trouvé des ateliers et des objets connexes.

Le Dr Michael Boyd de l’Université de Cambridge, l’un des directeurs de l’excavation, dit qu’il est clair que le site était un point focal pour les efforts vers la métallurgie et d’autres travailleurs qualifiés.

« A une époque où l’accès aux matières premières et aux compétences était très limité, l’expertise en travail des métaux semble avoir été très concentrée à Dhaskalio », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Ce que nous voyons ici avec la métallurgie et d’autres façons, c’est le début de l’urbanisation : la centralisation, c’est-à-dire le rapprochement de communautés éloignées par des réseaux centrés sur le site. »

Dhaskalio était connu pour la découverte de milliers de figurines en marbre brisées, remontant à 4500 ans, que l’on pense avoir été utilisées dans des activités rituelles.

