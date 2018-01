La vallée du bambou noir : Des événements étranges et inexpliqués dans la vallée de Heizhu en Chine

Des disparitions mystérieuses, une perte inexpliquée de temps et d’orientation, des anomalies magnétiques, un brouillard inhabituel et dense qui avale des créatures vivantes et des gens qui deviennent fous pour des raisons inconnues.

Ce sont quelques-uns des mystères qui entourent la vallée du bambou noir. C’est un endroit où de nombreux événements étranges et inexpliqués se produisent.

Situé à environ 100 kilomètres au sud-ouest du mont Emei, dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine, la vallée de Heizhu ou la vallée du bambou noir est souvent appelée les Bermudes de la Chine. La vallée occupe une superficie d’environ 180 kilomètres carrés et c’est un endroit magnifique. C’est aussi un endroit très dangereux qui abrite une variété de plantes et d’animaux exotiques et rares.

Les gens et les animaux qui sont entrés dans la zone interdite ont disparu sans laisser de traces

La vallée du bambou noir est habitée par le peuple Yi qui y vit depuis l’antiquité. Les Yi ont plusieurs mythes et légendes effrayants sur leur vallée. On dit qu’une partie de la vallée de Heizhu est interdite et que ceux qui tentent d’y entrer sont punis par les esprits ancestraux.

De nombreux touristes, explorateurs et scientifiques curieux ont essayé d’apprendre les secrets de cet endroit. Les guides locaux offrent de conduire les gens à une partie de la vallée appelée Shimenguan (qui signifie Stone Gate – Porte de pierre), mais pas plus loin. Selon les ancêtres de la minorité ethnique Yi, Shimenguan était le berceau de leurs ancêtres et l’accès est strictement interdit.

Il y a des histoires qui racontent que les gens et les animaux qui traversent la Porte de pierre ont disparu sans laisser de traces.

Disparitions et morts dans la vallée du bambou noir

Beaucoup de gens ont disparu dans la vallée du bambou noir. En 1949, lorsque la République populaire de Chine a été créée, 30 soldats du Kuomintang (KMT) entrés dans la vallée de Heizhu ne sont jamais revenus. En suivant leurs traces, trois éclaireurs de l’Armée populaire de libération chinoise sont entrés dans la vallée.

La vallée de Heizhu est un endroit magnifique, mais dangereux

Un seul d’entre eux est revenu. Il lui a fallu un certain temps pour se souvenir de ce qui s’était passé, mais il a finalement retrouvé la mémoire et raconté une étrange histoire sur ses expériences dans la vallée. Il a dit qu’il avait ressenti une énergie inhabituelle qui le rendait étourdi. Il a essayé de suivre ses amis, mais leurs traces ont disparu et il a perdu connaissance.

En 1950, jusqu’à 100 personnes ont disparu dans la vallée du bambou noir. La raison reste inconnue. En 1976, trois membres d’une équipe de prospection forestière du Sichuan ont également disparu dans la vallée. Des avions ont disparu au-dessus de la vallée et d’innombrables personnes disparues ne sont jamais revenues de cet endroit effrayant.

Un brouillard étrange au-delà de la vallée affecte le temps

Pourquoi tant de gens disparaissent dans la vallée de Heizhu est un mystère. Certains pensent que le brouillard dense qui persiste presque toute la journée dans la vallée pourrait être l’une des raisons les plus plausibles de la disparition des êtres humains et du bétail dans la région. Le brouillard épais empêche les gens de se frayer un chemin à travers d’épaisses forêts. La vallée du bambou noir est connue pour ses conditions géologiques périlleuses et complexes.

En 1962, une équipe de géologues a visité la vallée de Heizhu. Un seul d’entre eux est revenu de l’expédition. Il a dit qu’il avait perdu la notion du temps quand il est entré en contact avec le brouillard.

Il a aussi rapporté avoir entendu des bruits étranges et effrayants. Il était tellement marqué qu’il n’a pas bougé jusqu’à ce que le brouillard se dissipe. D’autres personnes ont signalé une perte de temps et d’orientation croyant qu’il pourrait y avoir une anomalie magnétique dans la vallée. Certains experts estiment que ce n’est pas un hasard si le mystérieux triangle des Bermudes, les pyramides d’Égypte et la vallée de Heizhu en Chine sont tous situés sur la même latitude “morte”. De plus, au fond de la vallée de Heizhu se trouve un sommet qui domine à 3 998 mètres d’altitude, de forme triangulaire, comme les pyramides d’Égypte.

Le brouillard dense pourrait être l’une des raisons pour lesquelles les gens disparaissent dans la vallée du bambou noir

La cause de tous les événements étranges et inexpliqués dans la vallée de Heizhu reste indéterminée. Il y a bien sûr beaucoup de spéculations, mais aucune réponse scientifique. Les gens accusent les disparitions de forces surnaturelles, mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la nature.

Certains chercheurs suggèrent que les décès et les disparitions pourraient être attribuables à une composante toxique inconnue du brouillard dans certaines parties de la vallée. Il n’y a malheureusement aucune preuve à l’appui de cette théorie. Il y a aussi des spéculations qu’il pourrait y avoir des gouffres inconnus qui avalent les gens. Les gens pouvaient simplement tomber sans le savoir dans les profondeurs de la Terre où ils étaient piégés.

La vallée regorge également d’animaux et de plantes sauvages, dont certains sont extrêmement dangereux et toxiques. C’est un endroit magnifique, mais en raison de ses conditions géologiques particulières, la région a rarement été perturbée par les humains tout au long de l’histoire, ce qui explique aussi pourquoi nous en savons si peu sur elle.

Peut-être que certains secrets sont censés rester secrets aux Bermudes.

Source :

https://www.anguillesousroche.com/mysteres/vallee-du-bambou-noir-evenements-etranges-inexpliques-vallee-de-heizhu/

http://www.messagetoeagle.com/mysterious-black-bamboo-valley-strange-unexplained-events-heizhu-valley-chinas-bermuda/