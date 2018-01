Pourquoi il est dangereux de retenir un éternuement

Time : 52 s

Que se passe-t-il quand on se retient d’éternuer ?

L’éternuement a pour but d’expulser des germes ou des substances irritantes, et si nous les réprimons, ils peuvent générer des infections et même provoquer des lésions internes à cause de la force de l’air.

Nous sommes au travail ou dans le métro, et nous avons envie d’éternuer, mais nous avons honte car tout le monde peut nous entendre.

Alors, que faisons-nous ? Nous nous retenons et nous éternuons « à l’intérieur » !

Vous savez sûrement ce à quoi nous nous référons : quand nous pressons notre nez avec les doigts ou que nous fermons la bouche pour éviter que le son ne résonne.

Saviez-vous que ce geste n’est pas bon pour la santé ?

Dans cet article, nous allons vous expliquer pourquoi il n’est pas bon de se retenir d’éternuer et vous expliquer comment « bien éternuer » afin de ne pas souffrir de conséquences négatives.

Pourquoi et comment éternuer ?

Il s’agit d’un mécanisme de défense du corps (plus concrètement, de l’appareil respiratoire) pour expulser l’air depuis les poumons à travers le nez et parfois, la bouche.

C’est un acte de réflexe et compulsif qui se produit quand il y a une irritation.

Ainsi, cela provoque une rapide et forte inhalation d’air qui passe aux poumons en peu de temps.

Les muscles abdominaux font que le diaphragme monte soudainement pour que la pression pulmonaire ne descende pas et que le pharynx s’ouvre.

A ce moment, l’air sort dans tous les sens et avec violence… Il peut aller de 60 km/h jusqu’à 150 km/h !

De plus, quand l’air est expulsé, nous ne pouvons pas garder les yeux ouverts.

C’est également un réflexe pour éviter que les globes oculaires ne soient endommagés quand la pression nasale augmente et pour empêcher que les germes de la salive ne rentrent en contact avec les muqueuses supérieures et ne provoquent une infection.

Il existe différentes raisons pour lesquelles nous éternuons :

Les rhumes et les grippes (nez plein de muqueuses)

(nez plein de muqueuses) Les réactions allergiques (réactions à une substance)

Le contact avec le soleil

L’une des données les plus surprenantes sur les éternuements est qu’ils n’arrivent quasiment jamais tout seuls.

Cela signifie que lorsqu’on éternue une première fois, on éternue souvent plusieurs fois.

Cela peut varier et chez certaines personnes, il est normal d’éternuer jusqu’à dix fois d’affilée.

Cela arrive quand tout l’air accumulé n’a pu sortir des poumons ou quand la substance qui a déclenché l’éternuement n’est pas totalement partie.

Cela signifie que le premier éternuement n’a pas pu terminer sa tâche car il n’a pas eu la force suffisante.

Est-il mauvais d’éternuer « de l’intérieur » ?

Réprimer l’éternuement est très fréquent car nous avons un peu honte d’expulser la salive et les germes de tous les côtés.

Quand nous étions petits, peut-être nous a-t-on dit que c’était malpoli, ou tout simplement que nous n’aimons pas la sensation que cela provoque.

Cependant, les études médicales affirment que le fait d’éviter que l’air ne sorte par le nez peut être nocif pour la santé.

Par exemple, réprimer l’éternuement produit les effets contraires à ceux qu’il devrait produire : les particules irritantes ne s’expulsent pas vers l’extérieur, mais vers l’intérieur.

La force de l’air agit contre les tissus du nez et peut provoquer des lésions dans les vaisseaux et les veines nasales.

Les pathogènes ou les substances irritantes peuvent passer dans d’autres zones plus internes du nez, des oreilles moyennes, et des sinus paranasaux, et les coloniser.

C’est-à-dire qu’ils peuvent augmenter leur nombre et générer des infections.

D’autre part, quand l’éternuement est réprimé, il y a une augmentation de la pression dans le système respiratoire.

Les dommages les plus fréquents ont un rapport avec les ruptures vasculaires comme, par exemple, les saignements de nez, les hémorragies dans les tympans ou la conjonctivite.

De plus, le fait de se retenir d’éternuer provoque une inflammation dans les fosses nasales et les tympans, des maux de tête et d’oreille, et même des altérations de l’audition.

Peut-être que vous avez déjà eu les oreilles bouchées ou que vous vous sentiez un peu nauséeux. C’est également la conséquence des éternuements réprimés.

L’une des raisons pour lesquelles nous réprimons nos éternuements, est que nous ne voulons pas gêner ou embêter les personnes qui nous entourent.

Bien sûr que nous ne devons pas aller dans les extrêmes et provoquer des rafales de salive et de germes à tout va…

Toutefois, il y a un juste milieu entre cela et stopper net un éternuement. Vous pouvez par exemple vous mettre un mouchoir devant la bouche et le nez.

De cette manière, on laisse l’air et les micro-organismes sortir du corps et, en même temps, on ne transmet pas notre maladie à toutes les personnes.

Une fois que vous avez jeté le mouchoir et que l’épisode des éternuements est terminé (au moins, pour le moment), il est fondamental de se laver les mains pour pouvoir éliminer les restes de bactéries et de virus.

Faites-le avec de l’eau chaude et du savon neutre pendant 20 secondes, surtout avant de manger.

Vous éviterez ainsi la propagation de plusieurs maladies comme, par exemple :

La grippe

Le rhume commun

La bonchiolite

L’hépatite A

La diarrhée infectieuse

Une pression de l’air trop forte

Selon une étude publiée, mardi 15 janvier 2018, dans la revue médicale BMJ Case Reports, se boucher le nez ou la bouche pour ne pas éternuer violemment pourrait être très dangereux. Les auteurs de cette étude révèlent en effet que cette pratique pourrait entraîner une déchirure dans la gorge, percer un tympan voire même endommager des vaisseaux sanguins du cerveau. Certes, ces situations sont rares, mais elles peuvent arriver.

Un homme de 34 ans en a fait les frais en Angleterre. Il a été admis aux urgences d’un hôpital de Leicester, avec le cou gonflé qui lui faisait très mal. « Le patient a expliqué qu’il avait ressenti une sensation de craquement dans le cou après avoir tenté de bloquer un éternuement en se pinçant le nez et en fermant la bouche », notent les chercheurs. Réprimer un éternuement crée une pression de l’air très forte dans la gorge et dans la tête.

Risque de rupture d’anévrisme

Le jeune homme en question souffrait d’une déchirure à l’arrière de sa gorge. Ce qui n’est pas rien. Il lui a fallu une semaine pour s’en remettre. Il a suivi un traitement à base d’antibiotiques et a été nourri avec une sonde le temps que sa gorge cicatrise. Selon les chercheurs, réprimer un éternuement pourrait même conduire à « la perforation de la membrane tympanique et même à une rupture d’un anévrisme cérébral ».

Il est indispensable, notamment en période d’épidémie de grippe, de mettre le coude devant la bouche quand on éternue. Mais ce qu’il faut éviter à tout prix, c’est de bloquer l’air. Selon les études les plus récentes sur le sujet, la vitesse d’un éternuement peut atteindre jusqu’à 50 km/h et projeter des microbes à quelque 9 mètres de distance. Réjouissant !

Source :

http://casereports.bmj.com/content/2018/bcr-2016-218906.full

https://amelioretasante.com/que-se-passe-t-il-quand-on-se-retient-deternuer/

https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=eternuement-dangereux-retenir-gorge-tympan