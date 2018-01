Time : 4 mn 29 [Vostvfr]

Stanley Meyer, l’un des inventeurs du moteur à eau décède au restaurant en criant : « Ils m’ont empoisonné ! »

Saviez-vous que les véhicules fonctionnant à l’eau existent depuis de nombreuses années? C’est probable que non, parce qu’ils n’ont pas été couverts par les médias du tout. Étrangement, ce qui est d’autant plus dérangeant, est que les inventeurs ont soit arrêté de travailler sur leurs projets, à cause d’intimidations, ou sont décédés dans des circonstances plutôt étranges.

L’intérêt du Pentagone pour le moteur à eau

Selon les dires de Stanley Meyer, une voiture équipée d’un moteur hydraulique peut traverser les Etats-Unis d’un bout à l’autre avec 83L d’eau.

L’inventeur a souligné que l’eau purifiée, l’eau du robinet ou l’eau salée étaient des options viables en tant que carburant de moteur.

Stanley Meyer était certain que son travail avait été reconnu par d’autres institutions, car il avait obtenu l’intérêt du Pentagone et même supposé des honneurs pour son travail.

De même, le British Advanced Energy Institute a envoyé un émissaire pour étudier son corpus de travail. Plus tard, ils ont même confirmé cela en déclarant que :

« Nous avons récemment envoyé une délégation pour témoigner du travail de Stan, pour l’évaluer vraiment. C’est l’une des inventions les plus importantes du siècle. »

Malheureusement, à son insu, les mêmes personnes qui semblaient le reconnaître ont mené à son déclin mystérieux. La vie de Stanley Meyer a été suspendue un jour, alors qu’il dînait avec son frère (son jumeau) et quelques investisseurs belges. Le but du dîner était censé être une célébration de leur travail, le véhicule qui fonctionne sur l’eau, étant breveté.

Tout allait bien, jusqu’à ce que Meyer ait bu de sa tasse de jus de canneberge. Soudainement, il commença à s’étouffer, et se saisit de son cou alors qu’il se précipitait hors du restaurant tout en vomissant violemment. Alors qu’il était en train de mourir dans les bras de son frère, ses dernières paroles furent : «Ils m’ont empoisonné».

Le rapport du médecin légiste suite à la mort de Stanley Meyer

Bien que la cause de la mort ait été officiellement classée comme un anévrisme cérébral, il est incroyablement soupçonneux que ses derniers mots furent de dire que c’était une tentative d’assassinat.

Pensez-y, le véhicule de Meyer qui fonctionne à l’eau pourrait être un obstacle immense pour la marge bénéficiaire de l’industrie pétrolière. Cependant, ce pourrait-il vraiment que les sociétés de l’industrie pétrolière puissent tout mettre en œuvre et commettre un meurtre de sang froid pour mettre fin à cette menace potentielle ?

Une chose est certaine, beaucoup de monde était très intéressé par le travail de Meyer. Les investissements et la notoriété avaient été obtenus de toutes les grandes compagnies pétrolières, aux entreprises d’investissement; d’après des rumeurs, le gouvernement aurait aussi été intéressé.

Au bout du compte, Stanley aurait obtenu des offres énormes pour son brevet, de l’ordre d’un milliard de dollars, auprès de groupes aussi importants. Cependant, il les a toutes déclinées, car la principale raison de son développement d’un véhicule fonctionnant à l’eau, était que les grandes compagnies pétrolières et les pays cessent de pouvoir abuser des consommateurs.

Pourtant, cela n’a malheureusement jamais vu le jour et, comme nous le savons, les prix du pétrole et du gaz ont grimpé en flèche alors que le véhicule à eau n’a pas été mis sur le marché. Stanley était une personne rare, une de celles qui voulaient véritablement rendre le monde meilleur grâce à son travail.

Il y a des quoi se demander pourquoi les médias n’ont pas relayé son histoire ou son travail !

Si nous voulons un monde avec de l’énergie libre, nous devons soutenir des gens comme Stanley Meyer, qui a dit :

« Si tout le monde pouvais se mettre d’accord, pas d’institution politique dans la discussion, aucune multinationale ne pourrait nous vaincre. »





Biographie succincte :

Ingénieur en électricité possédant d’une grande expérience, Stanley travaillait sur la fusion de l’hydrogène à température ambiante.

Il a été l’auteur de divers brevets en océanographie, monitoring cardiaque et systèmes de validation bancaires (42 en tout dont 10 au Canada). Début 1989, il a eu un traitement de faveur au bureau des brevets : certains de ses brevets ont été acceptés en 1993. La plupart d’entre eux font partie de la section 101, où l’accord pour le brevet dépend d’une démonstration réussie. Dans ce bureau les brevets de Meyer furent expédiés en 8 mois, ce qui est un délai court et inouï qui prouve qu’ils ont pensé que cette technologie était importante, d’autant plus que dans d’autres textes il est dit au contraire que 200.000 applications de brevets étaient en attente.

Il a travaillé pour la Fondation Battelle dans l’Ohio, à la mise au point du projet Gemini à la NASA et aussi au système d’alimentation en énergie sur le concept EBED pour le projet Guerre des Etoiles.

Il possédait des sociétés qui fabriquent de tels équipements et il a occupé des fonctions de co-sponsoring dans des affaires internationales.

Avec son frère, ancien ingénieur en électricité de l’USAF, il a monté une opération de plusieurs millions de dollars dans le domaine du transport et des pièces détachées.

Il avait l’esprit d’entreprise. La technologie Water Fuel Cell (W.F.C., nom de la technologie et de la société de Meyer) est la propriété de Stanley A. Meyer de Grove City dans l’Ohio. De nos jours, la W.F.C. International n’a pas de représentants officiels en Angleterre. Mais, malgré des controverses, au Royaume Uni, des membres du Parlement, des scientifiques du Ministère de la Défense, étudient la W.F.C. de Meyer tout comme de grands groupes industriels et des gouvernements étrangers.

Il a financé seul son travail scientifique, reconnu et récompensé par des organismes nationaux et internationaux, et a été élu inventeur de l’année dans le Who’Who américain de 1993. Il a ensuite reçu des soutiens substantiels du Canada, d’Angleterre, et de Suède.

Hoax ou réalité ?

A vous de vous faire votre propre opinion

The truth is out there

