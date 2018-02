20 photos rarissimes révélant la face cachée des choses, et cela changera la façon dont vous percevez le monde

Avec le temps, une routine monotone peut engourdir même les personnes les plus enthousiastes. Cependant, le monde est un lieu magnifique qui déborde de merveilles et d’excitation. Bored Panda a recueilli des images rares d’objets incroyablement communs pour vous faire redécouvrir leur beauté et qui élargiront peut-être même vos horizons.

Ces photos apportent une nouvelle lumière sur notre environnement, rappelant que même les choses simples sont extraordinaires.

1. Voici à quoi ressemble l’arrière d’un théâtre

2. L’intérieur d’une guitare ressemble à un appartement que je ne peux pas me permettre

3. Cette photo a été prise par la NASA et montre une navette spatiale quittant notre atmosphère

4. Voici comment les briques sont installées aux Pays-Bas

5. Les tortues terrestres ont les squelettes les plus étranges

6. Voici à quoi ressemble le dessous d’un nénuphar

7. Les vaisseaux sanguins d’une main

8. Voici à quoi ressemble l’évent d’une baleine bleue

9. Et voici à quoi ressemble un navire de guerre moderne lorsqu’il n’est pas dans l’eau

10. Un embryon humain sur la pointe d’une aiguille

11. Voici à quoi ressemble un CT-scan sans le couvercle

12. L’intérieur de la tour de Pise est vide

13. Des perles

14. L’intérieur de la porte du coffre de la banque où je travaille. Belle ingénierie des années 1800.

15. Voici à quoi ressemble l’intérieur d’une boule de quilles

16. Une pile 9 volts est composée de 6 piles AAA

17. Voici comment ils installent les énormes pylônes électriques

18. La coquille d’un feu d’artifice

19. Voici à quoi ressemblent les jambes d’un cycliste après le Tour de France

20. Voici à quoi ressemble le sommet de l’Everest

