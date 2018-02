Inspirée d’une histoire vraie, cette vidéo combat les préjugés

Les préjugés sont infondés et, en plus ils sont dangereux. Démonstration avec cette petite histoire qui nous invite à repenser nos idées reçues.

Les migrants suscitent tellement de mépris et de méfiance qu’on en oublie qui ils sont : des hommes et des femmes venus de loin… et dont on pourrait avoir besoin. Alors, pour nous rappeler que chaque « personne compte », peu importe son look, ses origines et ses différences, voici une vidéo essentielle, percutante et, surtout, inspirée d’une histoire vraie.

Regardez :

Time : 2 mn 48

Partagée sur Facebook il y a une semaine seulement, cette vidéo a déjà été visionnée plus d’1,5 million de fois, suscitant des dizaines de milliers de réactions…

Plus que jamais, méfions-nous des apparences, oublions ce que nous croyons savoir, et tirons un trait sur nos préjugés. Quand ça sera fait, nous pourrons alors accueillir dignement ceux qui nous semblent si différents…

Une histoire forte.

Source :

https://positivr.fr/vendeur-rose-prejuge-spot-emergency/

http://www.culturepub.fr/videos/emergency-every-person-matters/

Note :

Vidéo sous-titrée en français sur Culture Pub ou Positiv Fr.