Ces lieux où les touristes ne sont pas toujours les bienvenus

Soit pour des raisons de sécurité, soit par nécessité de protéger le patrimoine culturel et naturel, les autorités de certains pays se voient obligées de temps en temps d’interdire partiellement ou totalement aux visiteurs l’accès de lieux qui attirent parfois des milliers de personnes par an. Voici quelques exemples parmi les plus connus.

Taj Mahal

Construit au 17ème siècle par l’empereur moghol Shâh Jahân comme le lieu du repos éternel de son épouse bien-aimée, le célèbre mausolée Taj Mahal accueille par jour pendant le weekend plus de 70.000 touristes indiens, sans compter les visiteurs étrangers. Selon des spécialistes, un tel flux a des conséquences néfastes pour le marbre blanc du bâtiment et peut même causer le tassement du mausolée. C’est pourquoi les autorités du pays envisagent de limiter le nombre de touristes indiens au Taj Mahal à 40.000 par jour. Cette mesure s’appliquerait pas aux touristes étrangers.

Machu Picchu

La cité inca Machu Picchu, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1983, est menacée, selon l’organisation, par le flux touristique qui jusqu’à récemment atteignait les 5.000 de personne par jour. Depuis le 1er juillet 2017, les autorités péruviennes ont dû limiter les heures de visites pour les touristes qui, outre cela, ne peuvent visiter le site qu’en groupes.

Le mont Everest

Chaque année, le mont Everest attire des milliers d’alpinistes qui rêvent de conquérir le toit du monde. Pourtant quel que soit le niveau professionnel d’un alpiniste, l’ascension est dangereuse. Ainsi depuis la première expédition, en 1922, jusqu’à présent près de 250 personnes ont trouvé la mort sur ses pentes. À cause de cela, le ministère népalais du tourisme a dû interdire les ascensions en solitaire. Outre cela, cette restriction concerne les personnes aveugles ainsi que celles amputées d’un ou plusieurs membres.

Des îles thaïlandaises

La Thaïlande tente désespérément depuis plusieurs années de sauver les récifs coralliens et la nature unique de ses îles appréciées par les touristes du monde entier. Pourtant, des visiteurs nuisent non seulement à la flore et à la faune, mais laissent derrière eux des montagnes d’ordures. En conséquence, en 2016, les îles Koh Khai Nok, Koh Khai Nui, Koh Khai Nai ont été complètement interdites aux touristes.

Le milieu naturel des tigres du Bengale

Tous les parcs nationaux en Inde, où vivent des tigres du Bengale, ont été fermés aux visites en 2012, afin que les touristes ne dérangent pas ces animaux qui sont en voie d’extinction. La décision a pu nuire aux représentants de l’industrie touristique locale, mais elle a contribué à restaurer partiellement la population de félins.

Wedding Cake Rock

En Australie, le rocher, connu sous le nom Wedding Cake Rock [gâteau de mariage, ndlr.], est très populaire depuis plusieurs années. Ce nom lui a été donné en raison de sa forme inhabituelle et de sa couleur blanc crème. Cependant, pour des raisons de sécurité, les autorités locales ont décidé d’y interdire complètement l’accès aux touristes qui, aveuglés par la beauté du rocher, ne voulait prendre en considération le risque de son écroulement.

Barcelone

Le flux touristique n’épargne parfois pas des villes entières. Les plans visant à limiter l’entrée des touristes à Barcelone ont été annoncés par les autorités de la ville durant l’été 2017. Avec une population de 1,6 million de personnes, la ville accueille chaque année environ 30 millions de personnes. Evidemment, les résidents n’en sont pas toujours satisfaits. Comme première mesure, la mairie a déjà interdit la construction de nouveaux hôtels dans le centre de la ville. Outre cela des autorités de Barcelone envisagent d’ici à 2020 d’augmenter les taxes sur l’immobilier loué à court terme, ainsi que les tarifs de parking, et d’interdire la circulation des scooters dans les quartiers les très animés.

