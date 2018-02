Pérou : Les habitants stupéfaits par des sphères de métal qui tombent du ciel

Au Pérou, les gens ont été terrifiés par trois mystérieuses sphères de métal qui sont tombées du ciel. De nombreuses personnes vivant dans le pays sud-américain craignaient d’être victimes d’une pluie de météorites lorsque des boules de feu ont été aperçues dans le ciel ce week-end.

Des milliers de personnes vivant au Brésil et au Pérou, dont Tingo Maria et Pucallpa, deux villes péruviennes qui se trouvent à 180 kilomètres l’une de l’autre, ont vu des images et des vidéos de la boule de feu tombant du ciel.

Romulo Barros, le chef des pompiers de la municipalité brésilienne de Cruzeiro do Sul, a dit que le centre local de navigation avait déclaré que l’objet était probablement une météorite.

Il a ajouté qu’il croyait que l’objet avait atterri dans la région frontalière entre l’Acre et le Pérou.

Les objets sont tombés du ciel le 27 janvier dans la région de Puno, Pérou (Photo : AFP/Getty)

Barros a confirmé qu’il n’y a eu aucun vol international dans l’espace aérien au moment de l’incident.

Mais dans un effort pour dissiper les craintes, l’armée de l’air péruvienne a confirmé que la boule de feu n’était pas une météorite, mais bien une fusée spatiale rentrant dans l’atmosphère terrestre.

Il dit que la boule de feu a peut-être été la rentrée de la fusée SL-23 et que les trois sphères métalliques étaient des réservoirs de carburant appartenant à un satellite.

La plupart des gens ont pensé que c’était une pluie de météorite (Photo : AFP/Getty)

Et le météorologue Alejandro Fonesca, de l’Université fédérale d’Acre au Brésil, a déclaré qu’aucune météorite n’avait été prévue pour tomber dans la région.

Il a laissé entendre que la boule se composait plus probablement de débris spatiaux, un terme utilisé pour décrire des objets artificiels désuets, comme de vieux satellites, qui sont laissés dans l’espace.

Lorsque les débris pénètrent dans l’atmosphère, ils sont soumis à un frottement intense, ce qui provoque un incendie. C’est ce qui aurait pu arriver, a-t-il dit.

Zoe Drewett

