Time : 3 mn 43

De Beers

Le redoutable cartel du diamant

Synopsis :

1869, suite à la découverte de plusieurs diamants remarquables le long du fleuve Orange et de son principal affluent, la rivière Vaal, l’Afrique du Sud plonge dans la tourmente…

Les exploitations minières africaines tournent à plein régime, mais les diamants voient leur valeur baisser dramatiquement. Mais un entrepreneur du nom de Cecil Rhodes et soutenu par la puissante dynastie Rothschild va racheter 90 % des mines de diamants du pays et former ainsi un monopole : le conglomérat De Beers.