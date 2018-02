Normalisation de la pédophilie : les psychopathes tentent de recréer la société à leur propre image

Enfants mannequin pour Vogue

Les médias grand public diffusent l’idée que les psychologues classent la pédophilie comme une orientation sexuelle et non comme un trouble mental, créant ainsi un espace de débat sur l’acceptation possible de cette « orientation ».

SOTT.net expose régulièrement ce grand fléau qui se répand et envahie le monde occidental et au-delà :

Pour bien comprendre la direction que prend notre société, nous n’avons pas besoin de regarder plus loin que les Pays-Bas, un pays considéré comme un terrain d’essai pour l’exportation de valeurs libérales et « progressistes ». Un pays où, dans les années 60, la normalisation de la pédophilie est presque devenue une réalité.

Comme l’écrit Bart Bohemen du site de nouvelles Curiales :

« La révolution sexuelle des années 1960 allait changer notre société à jamais. Le sexe sans contrainte, l’émancipation des femmes et l’acceptation de l’homosexualité ont pris leur envol. Dans le sillage du changement culturel, un groupe complètement différent s’est battu pour l’acceptation de leur préférence sexuelle pernicieuse : les pédophiles. »

La vidéo suivante (en néerlandais, sous-titres en anglais inclus, voir la transcription ci-dessous) est un bon exemple des types de personnes qui se battent pour faire accepter la pédophilie dans la société. Dans la vidéo, nous voyons le très effrayant Edward Brongersma, un politicien hollandais et docteur en droit à l’époque, qui dit au présentateur que les enfants ont besoin de l’attention sexuelle des adultes, et comment il est de notre devoir, en tant qu’adultes, de leur donner cette « affection ». Dans la vidéo, nous pouvons aussi entendre le pasteur Alje Klamer, qui dit que : « Les pédophiles lui ont ouvert les yeux. »

Time : 2 mn 25 [Vostvfr]

Politicien : Heureusement, un grand nombre de personnes sont des pédophiles, et il y a un pédophile dans chaque être humain. En fait, chaque être humain aime et aime les enfants, ce qui est excellent pour les enfants, parce que les enfants ont besoin d’affection. Et il est nécessaire de l’exprimer. Cela ne peut pas seulement se produire mentalement. Un enfant est orienté vers le corps et a aussi besoin de cette affection pour s’exprimer physiquement. Il y a des câlins, des baisers, des attouchements. Et il suffit de regarder l’expression de l’enfant quand cela se produit. La belle expression enrichie que l’enfant obtient avec cela, ce qui montre clairement que les enfants en ont besoin.

Intervieweur : Nous disons parfois aux enfants : « Tu es si mignon, je veux juste te manger. »

Politicien : Oui, oui, il y a quelque chose dans cette expression qui indique le besoin de vouloir être physiquement uni.

Intervieweur : Et ça ne les dérange pas.

Politicien : Et ça ne les dérange pas. Est-ce que tous ces enfants en souffriraient ? Si c’était si nuisible, dégoûtant ou traumatisant – un terme utilisé dans les milieux universitaires – pour ces enfants, eh bien, nous devrions vivre dans un monde totalement malade. Je l’ai comparé à la masturbation. C’est aussi quelque chose que les gens croyaient si mauvais envers soi.

Intervieweur : [Affectant négativement] la moelle épinière… le cerveau.



Politicien : Cerveau,… ils ont dit que vos dents tomberaient, que tout irait mal, et que vous mourriez à un jeune âge d’une manière terrible. Depuis qu’on a mené des études sociales qui ont montré qu’il s’agit d’une pratique courante et normale, on voit maintenant qu’il est impossible que ce soit si inacceptable.

– L’intervieweur se tourne maintenant vers le pasteur Klamer. –

Interviewer : Merci…. Au pasteur Klamer, il y a un tabou sur cette question. Vous avez des contacts avec des pédophiles, est-ce que c’était toujours un sujet ouvert pour vous?

Pasteur : Non, les pédophiles m’ont ouvert les yeux. Grâce à leurs histoires, j’ai appris à penser différemment et à écouter les autres différemment.

Interviewer : Comment un pasteur peut-il défendre les pédophiles avec ses croyances religieuses ?

Pasteur : Exactement à cause de ça. Parce que la foi est une question d’amour. Et je pense que si vous parlez de foi, vous parlez de la personne de qui vous avez appris la foi, et c’est Jésus. Et Jésus ne fait rien d’autre que de créer un espace pour les gens qui, en ces temps-là, étaient aussi montrés sous un mauvais jour et qualifiés de dangereux et qui ne devaient pas avoir leur place parmi les autres.

Le message était clair :

Toute personne qui n’a pas interagi sexuellement avec ses propres enfants n’est pas un bon parent. Aussi répugnant que ce soit, beaucoup de gens l’ont cru.

L’attitude indulgente envers la pédophilie apporte beaucoup d’horreurs avec elle. Des scandales de maltraitance d’enfants se sont succédé rapidement. Aujourd’hui encore, les dégâts semblent évidents : selon les statistiques officielles, un enfant néerlandais sur trois aurait été victime d’abus ou d’exploitation sexuelle.

Au début des années quatre-vingt-dix, l’émancipation de la pédophilie a d’abord été compromise après la découverte de réseaux d’individus qui en kidnappaient, torturaient, violaient, tuaient, puis vendaient ou achetaient des vidéos pour des milliers à des millions d’euros. Ce n’était pas l’image que le statu quo néerlandais essayait de peindre des pédophiles. Leur argument de vente était que les pédophiles « révolutionnaient » la façon dont nous devrions « aimer » nos enfants.

A l’époque, ces révélations semblaient sonner le glas de l’acceptation de la pédophilie. Les gens ont finalement commencé à se rendre compte qu’il ne s’agissait pas d’un « amour pour les enfants », tel que propagé par les politiciens, les académiciens et les médias, mais bien de prédateurs qui s’amusent à torturer les enfants.

Pourtant, ce n’est qu’en 1998 que la motion du parti politique néerlandais SGP visant à criminaliser la possession de pornographie juvénile a été approuvée à la Chambre des représentants. Pourtant, presque toutes les parties y voyaient une atteinte à la vie privée. Ce n’est qu’à la fin du millénaire que s’est produit un changement politique et culturel qui a fait de la pédophilie un tabou.

Néanmoins, la lutte pour l’acceptation de la pédophilie n’a jamais cessé. En effet, l’évolution récente montre que l’acceptation de la pédophilie est en pleine résurgence et qu’elle progresse considérablement dans tout le monde occidental.

L’Empire pédophile

Aujourd’hui, la campagne pour faire de la pédophilie une « orientation sexuelle » normale a une nouvelle couverture : la « révolution du genre ». Il est intéressant de noter que le concept d’un large éventail d’identités de genre est venu d’un expérimentateur pédophile, qui met un regard très différent sur le « progressisme libéral » comme véhicule de changement positif dans les sociétés occidentales.

Les autorités et les médias brouillent les frontières entre ce qui est masculin et féminin au point que les enfants – dont le cerveau n’est pas pleinement développé – sont encouragés dans les écoles à ne pas se conformer aux « stéréotypes » masculins ou féminins et à « choisir leur propre sexe ». De nouveaux pronoms pour aborder correctement les « nouveaux genres » sont même prévus par la loi.

La couverture de la révolution autoproclamée comme historique de janvier 2017 – National Geographic

La vidéo suivante est un projet destiné aux enfants d’âge préscolaire pour expliquer les thèmes LGBT+, elle met en vedette un démon barbu à l’air de dragqueen qui raconte aux enfants comment il « aime à repousser les limites du genre ». Teddy « l’ours parlant » termine l’émission en disant au spectateur à quel point c’est cool d’être comme un drag.

Time : 4 mn 48

Les enfants sont également régulièrement dépeints comme des symboles sexuels partout dans les médias : Voir ici, ici, et la photo suivante où l’actrice de 13 ans de Stranger Things, Millie Bobby Brown, est dépeinte comme l’une des « vedettes de télévision les plus sexy » par W Magazin.

Le rédacteur en chef de « L’art de vivre » du journal Metro, basé au Royaume-Uni, a récemment publié une chronique d’opinion malsaine qui dénonce les parents qui ne sexualisent pas leurs enfants à un âge précoce et les encourage à acheter des jouets sexuels pour leurs enfants. Pendant ce temps, l’émission télévisée britannique This Morning pensait qu’il serait édifiant pour le public britannique de montrer trois petites filles en train de faire du poledancing (de la danse à la barre verticale utilisée dans les spectacles de strip-tease), et de faire proclamer par un invité qu’il s’agit tout simplement de remise en forme.

Les psychologues au Canada ont fait les manchettes en 2011 quand ils ont dit au Parlement canadien que la pédophilie est une « orientation sexuelle » comparable à l’homosexualité ou à l’hétérosexualité. La vidéo suivante montre que la sympathie pour les pédophiles est l’une des « causes » des gauchistes radicaux (Antifa) que l’on voit souvent porter des signes indiquant « No Pedo Bashing » (Pas d’attaque contre les Pedos).

Time : 8 s

Au lendemain du scandale Jimmy Savile au Royaume-Uni, le Guardian a publié un article de fond dans lequel il affirme avec inquiétude qu’il n’y a « même pas de véritable consensus académique sur la question de savoir si les relations pédophiles consensuelles causent nécessairement du tort ». Le New York Times a également publié un article disant que la pédophilie ne devrait pas être un crime. Tout en minimisant ainsi les horreurs de la pédophilie, les médias de masse dépeignent aussi les pédophiles comme des victimes de leur « orientation sexuelle » plutôt que comme des prédateurs qu’ils sont. Bien que cela puisse être vrai pour certaines personnes atteintes de troubles psychologiques graves, il a déjà été démontré que de telles allégations sont utilisées comme excuse par des pédophiles invétérés et des agresseurs d’enfants.

Robert M, un pédophile néerlandais connu pour avoir violé 87 enfants entre 2007 et 2010, a déclaré à un tribunal néerlandais que son « orientation sexuelle » était une « malédiction » et qu’il n’avait tout simplement pas réussi à contrôler ses pulsions. Pourtant, selon des contacts qui l’ont connu via Internet, M. était aussi très fier des photos qu’il faisait et il s’en vantait souvent. « Ce qu’il a fait était très extrême. Il ne se souciait pas que les enfants pleurent. », a déclaré un des contacts.

Tout ce qui précède n’est pas une exception, la tendance à normaliser la pédophilie devient de plus en plus évidente.

Alors, comment la « révolution du genre » se rattache-t-elle à la normalisation de la pédophilie ? Nous trouvons un indice parmi les universitaires et les défenseurs de la « théorie du genre » aux Pays-Bas. L’un d’entre eux est Gert Hekma, un fervent défenseur de Pedophila, qui nous livre un aperçu de ses processus de pensée inquiétants dans l’interview suivante : (l’article complet se trouve ici) :

Article de Gert Hekma avec le titre « apprendre aux enfants à dire oui »

Gert Hekma : […] Il y a l’idée que s’il est question de sexe, aucune pression ne peut se produire. C’est le gros problème avec la pédophilie, parce que cela implique des rapports de force inégaux, et ces hommes, ils forcent les garçons qui n’en veulent pas à avoir des rapports sexuels. Quant à Sade, c’est comme si vous aviez besoin d’être forcé un peu pour apprendre ce que vous aimez.Nous l’acceptons dans de nombreux domaines. Vous êtes obligé d’aller à l’école. Enfant, on vous force à manger votre nourriture. A un certain moment, on est forcé de faire caca et de faire pipi proprement. L’enfant est forcé à l’infini, mais quand il s’agit de sexe, tout à coup, cela n’est plus permis. Sade nous indique que : Avec un peu de pression on apprend combien le sexe est agréable.

Intervieweur : On pourrait dire qu’un peu de pression est permise, mais on pourrait aussi dire que la pression dans tous ces autres domaines pourrait être beaucoup moins obligatoire.

Gert Hekma : Vous pourriez arguer à ce sujet. Je pense que vous devriez forcer les enfants. Les enfants sont aussi des créatures ennuyeuses, qu’il faut mettre sur la bonne voie un moment donné. Et ça vaut aussi pour le sexe. […]

Interviewer : Est-ce que vous regardez encore vous-même avec un intérêt érotique un garçon ou peut-être une fille qui n’a pas encore seize ans ?

Gert Hekma : Eh bien, c’est inévitable. Si vous ne faites pas ça, vous êtes fou.

Intervieweur : Seriez-vous en faveur d’un âge de consentement en ce qui concerne les contacts sexuels ou pensez-vous que la relation elle-même doit toujours être envisagée ?

Gert Hekma : Je serais bien sûr beaucoup plus en faveur de cette dernière. C’est le système russe des années vingt. Mais cela ne représentait rien, parce que c’était une dictature. Donc, quand c’était pratique, vous étiez persécuté de toute façon, mais ça marchait bien comme ça. Le ministre Visser a également déclaré que tout âge de consentement est plutôt arbitraire. Vous pouvez dire à douze ans, mais il y a aussi des enfants qui sont prêts à faire l’amour à dix ou six ans. […]

Plus loin, au cours de l’entrevue, Hekma déclare : « Nous avons affaire à des enfants qui sont confrontés au sexe, qui découvrent leurs propres préférences sexuelles plus tôt, etc. Ainsi, tout en prêchant la liberté pour les enfants à travers la « révolution du genre », les médias prônent l’hypersexualisation des jeunes. Ils créent une génération d’enfants ayant subi un lavage de cerveau qui, après avoir été exposés à tant de matériel prosexuel dès leur plus jeune âge, finiront par penser qu’ils veulent avoir des rapports sexuels.

Ne vous y trompez pas, l’incitation à la pédophilie se fait sous couvert de politiques libérales telles que la « révolution du genre. »

Des maux sociaux comme la campagne propédophile peuvent être dépeints comme une simple tempête dans un verre d’eau, une idée folle par une minuscule minorité de fous. Pourtant, les arguments que j’ai présentés ici donnent à penser qu’il s’agit d’un problème grave auquel la société est confrontée. Ceux qui ferment les yeux risquent de lui permettre de prendre de l’élan au point que nous pourrions un jour nous réveiller pour découvrir que la pédophilie est une orientation sexuelle normale protégée par la loi.

Dans les pays occidentaux, des lois favorables à la normalisation de la pédophilie sont présentées et approuvées presque tous les jours, la division est alimentée, la haine encouragée, les familles détruites et la vie des enfants ruinée dès leur plus jeune âge. Quiconque n’accepte pas cette idéologie radicale de gauche est qualifié de sexiste, raciste, »nazi », homophobe. Grâce à l’acceptation généralisée du « crime » de la « discrimination », toute personne en désaccord avec cette idéologie est réduite au silence d’une manière ou d’une autre.

Poutine, Unique Voix de la Conscience contre l’Elite Pédophile

La prise de conscience que la pédophilie à court dans les endroits très importants de la société occidentale moderne se renforce depuis plusieurs décennies. Le pouvoir attire les psychopathes, les psychopathes agressent les enfants, et ils savent qu’ils ne peuvent s’en sortir que s’ils acquièrent des positions de pouvoir. Cette combinaison de la ponéralisation descendante et du pouvoir croissant des politiciens est la raison pour laquelle la pédophilie prévaut au sommet. Le fait que les politiciens pédophiles soient facilement victimes de chantage est un autre facteur.

Comme on pouvait s’y attendre, la pédophilie semble être très répandue dans le cloaque qu’est Washington DC. Selon l’ex-congrès Cynthia McKinney, si les faits concernant les réseaux de pédophilie DC venaient à être révélés, cela ferait tomber les partis démocrate et républicain. Voir aussi ce court fragment audio dans lequel l’ancien maire de Londres, Ken Livingstone, parle du rôle joué par le MI5 (« le service de sécurité » du Royaume-Uni) dans les réseaux pédophiles au Royaume-Uni.

Partout où vous voyez les médias de l’établissement adopter une attitude favorable à la pédophilie (ce qui est assez évident dans tout le monde occidental), vous pouvez être presque certain que le pays en question est dirigé par un groupe de psychopathes ou d’individus gravement perturbés au niveau de leur personnalité.

Vladimir Poutine semble être le seul grand dirigeant mondial à avoir compris cette menace et à s’être exprimé publiquement pour protéger son peuple et sa société. Selon le président russe, les élites occidentales ont créé une culture du « politiquement correct excessive et exagérée » qui est si destructrice qu’elle mènera à la chute de la civilisation occidentale si elle n’est pas arrêtée.

Poutine accusant les nations occidentales de « promouvoir la propagande de la pédophilie

Les excès et les exagérations du politiquement correct dans ces pays conduisent en effet à considérer sérieusement la légitimation des partis qui promeuvent la propagande de la pédophilie. […]

Et ces pays tentent d’imposer ce modèle à d’autres pays, partout dans le monde. Je suis profondément convaincu que c’est une voie directe vers la dégradation et la primitivisation de la culture. Cela conduit à une crise démographique et morale plus profonde en Occident. (Source)

Le président russe a également déclaré clairement lors d’une interview médiatique que la Russie n’accepterait jamais la pédophilie, contrairement aux pays d’Europe occidentale et aux États-Unis. « Les Russes préféreraient prendre les armes », a-t-il dit.

Alors qu’une personne qui fonctionne normalement voit les actes des pédophiles pour ce qu’ils sont – dégoûtants et traumatisants (pour les enfants, et non pour les prédateurs) – les psychopathes à diverses positions de pouvoir s’efforcent de rendre chaque style de vie, aussi abominable ou barbare soit-il, acceptable et donc de modeler l’humanité à leur propre image déviante.

La pédophilie continuera de prospérer tant que le public ne saura pas qu’il existe des gens qui sont génétiquement incapables d’empathie et qui peuvent atteindre des positions de pouvoir élevées grâce à leur ruse naturelle et leur tromperie. Ils nous priveront de notre humanité, de notre conscience et de notre âme si nous ne prenons pas position en tant que société.

Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les chefs des ténèbres de ce monde, contre la perversité spirituelle en hauts lieux…

Ephesians 6:12

Source :

