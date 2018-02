Australie : Le scepticisme à l’égard des vaccins est désormais passible de poursuite

Les infirmières et sages-femmes australiennes qui osent dénoncer les dangers de la vaccination sur les médias sociaux ou en personne seront poursuivies, a averti le gouvernement australien, exhortant les membres du public à signaler les sceptiques des vaccins aux autorités.

Un professionnel de la santé est passible ‘d’une peine d’emprisonnement de 10 ans’ pour avoir exprimé des doutes quant à l’efficacité de la vaccination ou pour avoir fourni d’autres études sur la sécurité des vaccins. Les opposants à la nouvelle loi prétendent que la liberté d’expression et l’intégrité scientifique sont attaquées en Australie par un gouvernement qui a été acheté et payé par Big Pharma.

« Sans exception, nous nous attendons à ce que toutes les infirmières autorisées, les infirmières et les sages-femmes inscrites utilisent les meilleures données disponibles pour prendre des décisions en matière de pratique. Cela inclut la fourniture d’informations au public sur les questions de santé publique. », a déclaré la présidente du Conseil des soins infirmiers et obstétricaux d’Australie (NMBA), Lynette Cusack, dans un communiqué.

Le NMBA a appelé les Australiens à signaler les infirmières ou les sages-femmes faisant la promotion de la lutte contre la vaccination – les «anti-vaxx», comme on les appelle familièrement.

« Le conseil examinera si l’infirmière ou la sage-femme a manqué à ses obligations professionnelles et traitera sérieusement ces questions. », indique le communiqué.

« Tout matériel anti-vaccination qui est publié et / ou un conseil qui est faux ou trompeur qui est distribué par une infirmière, une infirmière ou une sage-femme inscrite (y compris via les médias sociaux) peut également constituer une infraction en vertu de la loi nationale et pourrait entraîner des poursuites par la AHPRA [Australian Health Practitioner Regulation Agency.] »

L’un des plus ardents défenseurs de la vaccination, la ministre de la Santé de Victoria, Jill Hennessy, n’a pas de temps à perdre pour les parents qui croient que la sécurité des vaccins nécessite une étude plus approfondie afin de s’assurer qu’ils sont sécuritaires pour les enfants.

Décrivant les sceptiques du vaccin comme des « moutons morts au cerveau », le politicien a déclaré : « Il s’agit d’un mouvement organisé, en grande partie issu des États-Unis d’Amérique, qui est déterminé à induire les parents en erreur quant à la sécurité des vaccinations. C’est un message dangereux et je vais continuer à me battre. Les vaccinations sauvent des vies. », a conclu le ministre.

Selon les nouvelles lois, les parents qui n’immunisent pas leurs enfants peuvent cesser de recevoir des prestations de garde d’enfants. Seules les personnes ayant des raisons médicales solides sont exemptées de cette répression.

Soyez assurés que tout type de dissidence face à l’industrie vaccinale sera criminalisé dans tous les pays d’ici peu, en annihilant le droit à la « liberté de choix » au nom de la « protection de la santé publique ».

L’émergence d’épidémies ou de pandémies justifiera la dictature sanitaire et fera des « anti-vaccins » des « terroristes à la santé publique » !

