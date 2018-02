Time : 1 mn 46

Synopsis :

Cette courte vidéo édifiante est un extrait d’une émission de la chaîne nationale française « Antenne 2 » (aujourd’hui rebaptisée « France2 ») où l’humoriste français Coluche explique et démontre que les médias véhiculent des mensonges, et ne sont plus un outil objectif disant la vérité aux citoyens.

Coluche, montre page par page deux journaux identiques et dénonce le mensonge de la presse.