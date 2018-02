Time : 13 s

Time : 1 mn 18 [Vostvfr]

Quel est cet étrange objet qui va passer neuf mois en orbite autour de la Terre ?

Sorte de boule à facette en style origami, un étrange objet a été mis en orbite autour de la Terre, et devrait y rester environ neuf mois. Sans réel but expérimental, il n’est pas réellement du goût de tout le monde dans la communauté scientifique.

Le dimanche 21 janvier dernier à Mahia en Nouvelle-Zélande, le lanceur Electron de la société spatiale privée Rocket Lab était lancé. Mais ce dernier intégrait aussi une charge cachée. Il s’agit d’une sorte de boule à facettes baptisée Humanity Star, qui va ainsi devenir l’objet spatial visible le plus brillant pendant neuf mois.

Cette sphère d’environ un mètre de diamètre et munie de 65 facettes n’a en réalité pas vraiment de but scientifique. Elle a été placée en orbite autour de la Terre afin de « nous rappeler à tous notre place fragile dans l’Univers », précise Peter Beck, le fondateur de Rocket Lab. « Quel que soit l’endroit du monde où vous vous trouvez, riche ou pauvre, en guerre ou en paix, chacun pourra voir Humanity Star briller et clignoter dans la nuit », ajoute-t-il.

C’est à une altitude située entre 300 et 400 kilomètres que se trouve Humanity Star, et elle y restera pendant une période de neuf mois. Cet objet réfléchit la lumière du Soleil, produisant de puissants flashs lumineux visibles depuis les zones au-dessus desquelles elle passe.

Du côté des astronomes et d’une partie de la communauté scientifique, on ne voit pas d’un très bon œil cette opération de Rocket Lab, qui ressemble fortement à de la communication. « La plupart d’entre nous ne trouveraient pas cela mignon si je collais une grosse lumière stroboscopique sur un ours polaire, ou si j’affichais le slogan de ma société dans les hautes régions de l’Everest », s’indigne Caleb Scharf, directeur du département d’astrobiologie à l’Université de Columbia, au quotidien britannique The Guardian. On parle de « graffiti spatial » du côté de Mike Brown, astronome au California Institute of Technology.

Rocket Lab propose une carte avec l’emplacement en temps réel de sa boule à facettes

Pour apercevoir cet objet briller dans notre ciel, il faudra attendre la nuit du 25 février, et son passage au-dessus de la France pour quelques minutes.

Source :

https://www.thehumanitystar.com/

http://www.agences-spatiales.fr/humanity-star-rocket-lab/

http://sciencepost.fr/2018/02/cet-etrange-objet-va-passer-neuf-mois-orbite-autour-de-terre/