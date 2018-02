Résumé SOTT – Janvier 2018 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 26 mn 24 [Vostvfr]

Janvier 2018

Conditions météorologiques extrêmes

Traduction rapprochée :

Dans le monde entier, les températures extrêmement basses sont en train de devenir la nouvelle norme avec de multiples records de chutes de neige et de froid. Ces phénomènes entraînent déjà un important impact mondial sur les cultures, les infrastructures de base et la vie quotidienne.

Cette année, la majorité des États-Unis a continué à connaître l’un des pires hivers de leur histoire. Comme les températures ont été un peu moins froides dans certaines régions, les fontes de neige et de glace ont causé des inondations destructrices dans le centre et le Nord-Ouest.

Pendant ce temps, la Chine, le Japon et Taiwan ont également connu des records de chutes de neige et des températures glaciales. Des températures extrêmement basses furent également enregistrées dans des endroits inhabituels comme le Maroc, la Tanzanie, la Turquie, l’Iran et Israël. Et bien sûr, l’Europe a obtenu sa juste part comme d’habitude.

Ce mois-ci, des vents comme des ‘ouragans’ ont fait des ravages en Europe, aux États-Unis, en Asie et en Amérique latine et, dans certains cas, ont été accompagnés de tornades sans précédent.

La ceinture du feu du Pacifique a montré une activité accrue, avec des éruptions volcaniques autour du globe accompagnée de plusieurs tremblements de terre de magnitude significative. Certains chercheurs relient ces phénomènes à l’augmentation de l’incidence des rayons cosmiques.

Le minimum solaire est dans son cycle de 11 ans et nous pourrions bientôt avoir à faire face au début d’une nouvelle ère glaciaire (ou «maxi»).

Source :

https://www.sott.net/article/376997-SOTT-Earth-Changes-Summary-January-2018-Extreme-Weather-Planetary-Upheaval-Meteor-Fireballs