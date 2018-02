Time : 2 mn 32

Tiny House

Une tente en bois pour un week-end de rêve

Au beau milieu de la forêt, ils ont installé le nécessaire pour passer un moment de détente exceptionnel, en pleine nature…. et pour très peu cher !

Parfois, avec pas grand-chose, il est possible de se créer un petit coin de paradis. Et ça, la photographe Alla Ponomareva et son mari Garret l’ont bien compris. Il leur aura finalement fallu plus de bonne volonté que d’argent, pour monter cette tente en bois, et ainsi transformer un simple coin de forêt en refuge idéal.

Non loin de leur lieu de résidence situé dans la petite ville de Missoula (Montana, États-Unis), le couple a trouvé l’endroit parfait pour installer leur nid d’amour. À l’ombre des pins, ils ont installé une cabane de 7,5 m2, brillamment aménagée, ainsi que deux hamacs, une guirlande et quelques bricoles.

Et quelle cabane ! Pour 3 semaines de travail et 600 euros, le résultat est impressionnant !

Cette petite tente triangulaire est tirée des plans de Derek Diedricksen, un ponte de la Tiny House, pour un premier investissement de… 29 dollars ! Indispensable pour être sûrs des détails techniques. Ensuite, la récup’ de bois leur a permis de construire un plancher/terrasse, puis d’ériger les murs.

Niveau fonctionnalités :

2 lits simples pour buller que l’on peut rassembler en un lit double, un réchaud pour cuisiner, des toilettes sèches à l’extérieur, une douche à énergie solaire pour rester propre, et une espèce de véranda qui s’ouvre pour regarder les étoiles la nuit, et profiter de la terrasse le jour…

Et si le cœur vous en dit, allez jeter un œil sur leur blog où ils racontent leur expérience et partagent leurs trucs et astuces pour reproduire ça n’importe où !

En attendant, il n’est pas interdit de rêver…

Mais bon… à si bon prix, ce serait dommage de se priver !

Bonus : Tiny house : les maisons du changement

Time : 17 mn 36

Source :

http://www.latinyhouse.com/

https://positivr.fr/tente-bois-week-ends-foret/

http://www.allaponomareva.com/the-making-of-a-tiny-a-frame/

https://relaxshacks.myshopify.com/collections/frontpage/products/deek-diedricksens-transforming-a-frame-getaway-cabin

Ouvrage :

Tiny house : Le nid qui voyage – Bruno Thiery & Yvan Saint-Jours