D’après un historien une « alerte rouge » est utilisée par les élites tous les 20 à 30 ans

Edward Herman était professeur de finance à la Wharton School of Business. Il était également un écrivain et historien bien connu, qui a co-écrit un certain nombre de livres avec « l’intellectuel grand public du monde », Noam Chomsky.

Herman dit que les ploutocrates lancent une alerte rouge tous les 20 à 30 ans afin de faire régresser les gains de richesse et les droits acquis par le public, et de faire reculer tout le monde en autorisant des politiques qui redistribuent le pouvoir aux ploutocrates :

« Le « terrorisme » et la « peur rouge », séparément ou en combinaison, sont des caractéristiques de longue date du paysage politique américain, qui se répètent dans des cycles d’environ 20 à 30 ans, depuis l’affaire Haymarket de 1886 [jusqu’à la « grande peur rouge de 1919 à 1920 », aux audiences McCarthy] jusqu’à la démagogie de [secrétaire d’État et chef de cabinet de la Maison-Blanche Alexander] Haig, de 1980 à 1982. Ils ont joué un rôle important dans le pays et à l’étranger en aidant l’élite dans sa lutte contre l’organisation ouvrière et les menaces politiques réformistes, en faveur d’une domination commerciale sans entrave, de budgets d’armement accrus et d’une expansion impérialiste. »

La peur rouge a toujours eu pour effet d’affaiblir les mouvements ouvriers et réformateurs en libérant des forces irrationnelles qui détournent l’attention des vrais enjeux et jettent des doutes sur le patriotisme et les objectifs des syndicalistes et des réformateurs.

La peur rouge a toujours mis en scène de prétendues conspirations radicales habituellement liées à une puissance étrangère, dont l’existence et l’importance sont « prouvées » par des preuves partiellement ou totalement fabriquées. On peut facilement démontrer que ces preuves sont fausses ou incorrectes, mais à l’époque du « terrorisme », les médias nationaux diffusent la ligne de conduite requise sans formuler de critiques sérieuses, présentent les allégations inventées et exagérées comme des nouvelles et contribuent à l’hystérie et au « nettoyage » des éléments dissidents. Par la suite, et longtemps après que la peur des Rouges eut fait des ravages, on découvrit que ces complots étaient un mirage ; [dans] l’effroi de 1919-1920, des millions de personnes avaient été amenées à croire et à prendre des mesures drastiques pour contrer une menace massive de conspiration « en l’absence d’une telle menace ». Comme dans le cas des « lacunes » de notre arsenal militaire – bombardiers, missiles, « poids plume » et « fenêtres » vulnérables – découvertes par le lobby de l’armement chaque fois qu’il y a une occasion perçue de tuer [par exemple, sous l’administration Reagan, Dick Cheney et Donald Rumsfeld ont contribué à générer de faux renseignements en exagérant la menace soviétique afin de miner la coexistence entre les États-Unis et de l’Union soviétique, ce qui a justifié commodément d’énormes quantités de dépenses pour la guerre froide, voir cet article], la découverte répétée que les lacunes en matière d’armement et les complots terroristes étaient faux, n’interfère jamais avec les médias qui jouent le même rôle dans la phase suivante dont l’élite a besoin, c’est à dire une nouvelle lacune ou bien la peur du terrorisme.

Il a fallu des années à la Presse Libre pour commencer à lever le voile sur le parjure pur et simple et la désinformation dirigée, et les suppositions de la peur rouge n’ont jamais été sérieusement remises en question. Ainsi, la Grande Peur a été efficace dans la création d’une base idéologique pour le réarmement, le Vietnam et la diffusion de l’Etat de Sécurité Nationale dans la sphère d’influence américaine.



Le terrorisme et la menace rouge ne meurent jamais, ils ne font que fluctuer en fonction des exigences de la propagande du moment. L’époque de McCarthy et de la grande peur a été associée non seulement à la nécessité de faire reculer le pouvoir syndical et les avancées de l’État-providence, mais aussi aux besoins perçus de l’élite en matière de réarmement et à une politique sur l’avenir à l’étranger, ce qui s’exprime le plus clairement dans la Doctrine Truman, avec son complément orwellien dans le concept de « confinement ». Les États-Unis « contenaient » une autre entité puisqu’ils ont établi 3 000 bases outre-mer et qu’ils ont fait l’une des avancées extérieures les plus spectaculaires au pouvoir depuis l’époque de l‘Empire romain. A la fin des années 1970 et au début des années 1980, de nouveaux réseaux terroristes et la peur rouge ont été à nouveau sollicités pour remplir leurs fonctions traditionnelles…..

Une nouvelle peur rouge sous la forme d’un « réseau terroriste international soutenu par les Soviétiques » a été vigoureusement promue aux États-Unis au cours de la dernière décennie, atteignant de nouveaux sommets en 1980-1981. Les [ploutocrates] en avaient grandement besoin. L’un des effets de la Grande Société et de la guerre du Vietnam a été de stimuler le populisme – la croyance, de la part de nombreuses personnes autrefois apathiques, qu’elles avaient des revendications légitimes qui pouvaient être poursuivies à la fois dans les négociations privées et dans l’arène politique. Les protestations et les revendications allaient des manifestations pour les droits civiques aux revendications matérielles des pauvres, des handicapés, des personnes âgées, des femmes, des Indiens et d’autres. Les porte-parole de l’établissement ont exprimé ouvertement leur consternation face à l’affaiblissement des restrictions habituelles sur les masses, et leurs revendications affirmatives de partager le pouvoir politique avec l’élite… Une méthode durable via laquelle le business américain et la classe supérieure se querellent pour savoir par quel truchement ces problèmes sont dus à une Menace rouge remise au goût du jour.

Herman indique clairement que chacune des peurs rouges décrites ci-dessus a eu lieu en réponse à des demandes croissantes de droits plus importants et à la prétention d’une plus grande part du gâteau par le petit garçon.

« The powers that be » fait passer quiconque défendant de tels intérêts comme étant un sympathisant russe.

La peur rouge actuelle (vous savez, les Ruskies ont volé notre élection, lavé le cerveau de notre peuple, etc.) se produit environ 30 ans après sa dernière utilisation.

Source :

https://fr.sott.net/article/31842-D-apres-un-historien-une-alerte-rouge-est-utilisee-par-les-elites-tous-les-20-a-30-ans