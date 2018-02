Votre cerveau révèle qui sont vos amis

Vous pouvez percevoir le monde comme vos amis selon une étude de Dartmouth en estimant que vos amis ont des réponses neuronales similaires aux stimuli du monde réel et ces similitudes peuvent être utilisées pour prédire qui sont vos amis.

Les chercheurs ont constaté que vous pouvez prédire avec qui sont vos amis en regardant simplement comment leur cerveau réagit à des vidéos. Les amis avaient les schémas d’activité neuronale les plus similaires, suivis par les amis des amis qui, à leur tour, avaient une activité neuronale plus similaire que les personnes éloignées de 3 degrés (amis d’amis d’amis).

Une activité neuronale similaire entre les amis

Publié dans Nature Communications, l’étude est la première en son genre à examiner les liens entre l’activité neuronale des personnes dans un réseau social du monde réel en analysant les stimulus en regardant les mêmes vidéos. Les réponses neuronales à des stimuli dynamiques et naturelles, comme des vidéos, peuvent nous donner une idée des processus de pensées qui se produisent. Nos résultats suggèrent que les amis traitent le monde autour d’eux de manière exceptionnellement similaire.

Le réseau social d’une cohorte d’étudiants a été construit via un questionnaire. Les noeuds représentent les étudiants et les lignes indiquent les liens entre eux – Crédit : Carolyn Parkinson

L’étude a analysé les liens d’amitié ou les liens sociaux au sein d’une cohorte de près de 280 étudiants diplômés. Les chercheurs ont estimé la distance sociale entre des paires d’individus basée sur des liens sociaux mutuellement rapportés. 42 des étudiants ont été invités à regarder une série de vidéos pendant que leur activité neuronale était enregistrée dans un scanner d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). Les vidéos couvraient un large éventail de sujets et de genres incluant la politique, la science, la comédie et les vidéos musicales pour lesquelles on attendait une gamme de réponses. Chaque participant a regardé les mêmes vidéos dans le même ordre avec les mêmes instructions. Les chercheurs ont ensuite comparé les réponses neuronales par paires à travers l’ensemble des élèves pour déterminer si les paires d’élèves, qui étaient amis, avaient plus d’activité cérébrale que les paires plus éloignées les unes des autres dans leur réseau social.

Des prévisions sur le niveau d’amitié selon l’analyse cérébrale

Les résultats ont révélé que la similarité de la réponse neuronale était la plus forte chez les amis et ce schéma a semblé se manifester à travers les régions du cerveau impliquées dans la réponse émotionnelle en dirigeant l’attention et le raisonnement de haut niveau. Même quand les chercheurs contrôlaient les variables incluant le fait d’être gaucher ou droitier, l’âge, le sexe, l’appartenance ethnique et la nationalité, la similarité de l’activité neuronale entre amis était toujours évidente. L’équipe a également constaté que les similitudes de réponse IRMf pourraient être utilisées pour prédire non seulement si une paire était amis, mais aussi la distance sociale entre les deux.

« Nous sommes une espèce sociale et nos vies sont connectées à tout le monde. Si nous voulons comprendre le fonctionnement du cerveau humain, alors nous devons comprendre comment les cerveaux fonctionnent ensemble. », selon l’auteure principale Thalia Wheatley, professeur agrégé de sciences psychologiques et du cerveau à Dartmouth et chercheuse principale du Dartmouth Social Systems Laboratory.

Pour l’étude, les chercheurs s’appuyaient sur leurs travaux antérieurs, qui avaient révélé que dès que vous voyez quelqu’un que vous connaissez, votre cerveau vous indique immédiatement leur niveau d’importance ou d’influence et la position qu’ils occupent dans votre réseau social. L’équipe de recherche envisage d’explorer si nous gravitons naturellement vers des gens qui voient le monde de la même manière que nous le faisons ou si nous devenons plus semblables une fois que nous partageons des expériences ou si les deux dynamiques se renforcent mutuellement.

Source :

https://www.nature.com/articles/s41467-017-02722-7

https://actualite.housseniawriting.com/science/cerveau/2018/01/31/votre-cerveau-revele-qui-sont-vos-amis/25720/