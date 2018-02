Ile d’Oléron : Ce maire dit non à McDonald’s et il a ses raisons

Malgré l’insistance de la multinationale et les sanctions judiciaires, l’élu, fidèle à son programme et à ses convictions, reste sur sa ligne de défense.

Jusqu’où peut-on aller pour combattre la malbouffe ? À Dolus-d’Oléron, le maire a déjà la réponse : il ira jusqu’au bout ! Opposé à la construction d’un McDonald sur son île, l’élu préfère payer l’amende que la justice lui inflige plutôt que de céder. Un combat peu ordinaire, mais exemplaire !

Alors que le monde entier semble regretter que la volonté politique s’agenouille aux pieds des multinationales, voici un contre-exemple qui devrait susciter l’enthousiasme général. Plutôt que d’accueillir le géant américain de la restauration rapide, Grégory Gendre dit non avec obstination (on vous en parlait ici), quitte à devenir hors-la-loi.

Ses arguments ? Son programme politique, tout simplement. S’étant engagé à défendre le « bien manger et les circuits courts », le maire de la commune tient à rester cohérent et refuse que la justice lui dicte sa conduite.

Regardez :

Time : 2 mn 46

Grégory Gendre :

« Ou, une fois de plus on se tait parce qu’il y a la menace financière et c’est-à-dire que, grossomodo, l’argent fait taire, ou alors on dit ok, il y a une astreinte, on en prend acte. »

Qu’on soit pour ou contre ce genre de commerces, force est de le reconnaître : un élu qui défend ses convictions, c’est beau.

Source :

https://positivr.fr/oleron-mcdonald-refus-maire/