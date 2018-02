Arabie Saoudite : Les archéologues s’interrogent sur les gigantesques sculptures d’animaux réalisées par des sculpteurs inconnus

Qui a fait ces remarquables sculptures animales ? Quels outils nos ancêtres utilisaient-ils ? Serait-ce l’œuvre d’une ancienne civilisation saharienne perdue ?

Situées sur le site de Camel en Arabie Saoudite, ces sculptures anciennes sont exceptionnelles par leur taille et leur qualité artistique, mais il n’y a aucune information sur la civilisation antique qui a fait ces fantastiques reliefs rocheux.

Vue aérienne du site du chameau et de l’emplacement de chaque sculpture. Crédit : G. Charloux et al., 2018

Les sculptures se trouvent dans la province saoudienne d’Al-Jawf, à environ 8 km au nord de la ville de Sakaka. Les reliefs longtemps oubliés et endommagés ont échappé à l’attention du monde, mais ils vont maintenant être examinés plus en détail par une équipe de scientifiques du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) L’équipe a commencé à étudier ces sculptures rupestres en 2016 et a continué en 2017.

Le but est maintenant de découvrir qui étaient ces mystérieux sculpteurs anciens.

Sculpture rupestre représentant un grand chameau. Crédit : G. Charloux et al., 2018

Les chercheurs supposent que les anciens spéléologues ont pu être influencés par l’artisanat des populations nabatéennes et parthes voisines, car les roches se trouvent à proximité de plusieurs sites nabatéens et les sculptures ressemblent beaucoup à la caravane à chameaux du Siq de Petra. Les scientifiques soulignent également que les sculptures animales rappellent l’art mésopotamien, en particulier celui de Hatra, une ville ancienne qui se trouve aujourd’hui dans le nord de l’Irak.

Il est intéressant de noter que des gravures gigantesques et étonnantes d’une girafe se trouvent au cœur de ce qui est aujourd’hui le Ténéré, dans le nord du Niger, l’une des régions les plus désolées du Sahara.

Y aurait-il un lien entre ces immenses sculptures d’animaux anciens ?

Gravures gigantesques d’une girafe créée bien avant l’Égypte telle que nous la connaissons

« L’âge des sculptures animales en Arabie Saoudite est inconnu. L’absence de marques d’outils, effacées par l’érosion, ou d’artefacts de gravure connus tels que des pics et burins dans les environs empêche également une datation précise. En dehors du silex trouvé à proximité, nous n’avons pas de matériel de diagnostic et nous ne savons pas si ces outils ont été utilisés pour sculpter les sculptures », a déclaré Guillaume Charloux, de l’unité mixte de recherche du CNRS Orient & Méditerranée.

Scène animalière: Crédit : G. Charloux et al., 2018

« De plus, les roches ne portent aucune inscription, ce qui s’ajoute encore à l’énigme. Il n’y a également aucun signe de présence humaine dans le paysage désertique autour du site de Camel. Les Nabatéens étaient fortement implantés dans la région et auraient pu avoir une communauté à proximité. Ils ont aussi fait du commerce avec la Mésopotamie, ce qui suggère que les éperons ont peut-être été un jalon important sur une ancienne route de caravane », explique Charloux.

Tête de chameau – Crédit : G. Charloux et al., 2018

Le but de la sculpture animale reste inconnu. C’était peut-être un ancien lieu de culte.

Il y a un certain nombre de choses que nous ne savons pas sur ce lieu énigmatique et il est évident que les scientifiques ont rencontré un véritable mystère archéologique.

Charloux pense qu’il faudra du temps pour révéler la vérité sur les sculptures animales du site de Camel. Cependant il est certain que les sculpteurs étaient des artistes talentueux.

L’originalité des thèmes choisis et les techniques employées suggèrent qu’ils pourraient avoir un caractère local à la région. Les gens qui ont réalisé ces magnifiques sculptures ont fait preuve d’une maîtrise et d’un sens esthétique surprenants.

