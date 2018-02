Insolite : 20 personnes qui ont reproduit les photos de leurs grands-parents quasiment à l’identique, et le résultat est fascinant

Les photos anciennes étaient réelles, sans filtre, sans arrangement et sans Photoshop. L’aspect vieilli de ces photos leur donne encore plus de caractère. Pour preuve, nombre de personnes cherchent aujourd’hui à obtenir des effets similaires sur leurs photos récentes. Si la tendance était de reproduire les photos de fratrie plusieurs années plus tard, il devient maintenant à la mode de reprendre les photos des grands-parents pour les modifier ou pour que leurs petits-enfants posent comme eux.

Nos grands-parents ont peut-être les cheveux gris et plus de rides que nous, mais ils ont déjà été jeunes et ont vécu les hauts et les bas de la vie comme nous le faisons aujourd’hui.

Dans le but de rendre hommage à leur passage dans ce monde et pour exprimer leur amour, des gens ont commencé à reproduire les vieilles photos de leurs grands-parents, et le résultat est incroyablement fascinant.

1. 3 Générations de pompiers : à gauche, le grand-père Colin Gunn en 1966, au centre, le père Nick Gunn en 1988 et à droite, le fils Owen Gunn en 2015

2. Cette jeune fille a recréé la photo préférée de ses grands-parents, avec son petit ami, voici ce que cela a donné !

3. Quand la petite fille (à droite) pose comme sa grand-mère (à gauche) auparavant

4. Cette femme a posé exactement comme sa grand-mère en 1918

5. Le passé et le présent se côtoient dans ce sublime montage, immortalisant un homme à Pleurtuit en France en 1944 et son petit-fils au même endroit en 2013…

6. Beaucoup pensent que cet homme ressemble à son arrière-grand-père, et vous ?

.

7. Première photo (1983) : moi, mon père et mon grand-père jouant à Zelda sur la Nintendo. Seconde photo (2016) : mon fils, moi et mon père jouant à Zelda sur la Wii U !

8. Voici un homme pendant ses études à l’université de Hitotsubashi. 20 ans plus tard, son fils reproduit sa photo lors de ses propres études

9. Voici une grand-mère (Mary Alice Mcafee à gauche), âgée de 16 ans en 1944 et sa petite fille en 2015, à droite

10. Elle a recréé la photo de leur grand-mère 69 ans plus tard

.

11. Un grand-père pris en photo en 1965 et son petit-fils en 2016

12. Ces photos montrent un grand-père avec son fils, puis un père avec son fils et l’homme qui a décidé de reproduire la coutume avec son fils, donnant ainsi des sueurs froides à 3 générations de femmes !

13. Cette femme a reproduit les portraits de ses ancêtres sur 200 ans !

« Arrière-arrière-arrière-grand-mère Martha née en 1821 »

« Arrière-arrière-grand-mère Jane née en 1858 »

« Arrière-grand-mère Attie Mae née en 1898 »

« Grand-mère Mildred née en 1928 »

14. Ce couple a reproduit les photos de mariage de leurs grands-parents à leur propre cérémonie

15. À gauche, un grand-père pris en photo en Antarctique en 1940 et à droite, son petit-fils, la semaine dernière…

.

16. Au décès de cette grand-mère, la famille a vendu la maison. En la débarrassant, cet homme a trouvé la photo de son grand-père et lui-même (1984) et a décidé de recréer la scène avec ses enfants

17. Cet homme a retrouvé l’endroit où son grand-père était assis durant la Seconde Guerre mondiale : il s’agit de la rivière Arno à Florence en Italie

18. Cette jeune fille de 20 ans (2012) a pris le même cliché que sa grand-mère au même âge (1931)

19. Voici un cliché de Polaroïd pris en 1977 et celui du petit-fils de cet homme, pris cette année

20. « Mon grand-père et mon fils avec leurs papas, à 82 ans d’écart »

Source :

https://www.boredpanda.com/recreating-grandparent-photos/

https://www.ipnoze.com/gens-reproduit-photos-grands-parents/

https://www.cafedeclic.com/article/ces-20-personnes-ont-reproduit-les-photos-de-leurs-grands-parents-a-la-perfection/