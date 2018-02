Mystère : Un skieur new-yorkais porté disparu, est retrouvé à 4 700 km en Californie

Time : 1 mn 24

Un skieur new-yorkais disparu retrouvé à 4 700 km en Californie

Constantinos “Danny” Filippidis

Un skieur disparu de Whiteface Mountain a été retrouvé en Californie. La police de l’État de New York a déclaré que Constantinos « Danny » Filippidis, 49 ans, de Toronto, a été retrouvé mardi à Sacramento, à 4 700 km de là.

Filippidis a été porté disparu mercredi dernier par des amis qui ont déclaré qu’il n’avait pas pu être retrouvé car la station était en train de fermer.

Ses affaires ont été retrouvées au lodge et sa voiture était toujours dans le parking.

Depuis, des centaines de bénévoles ont passé environ 7 000 heures à ratisser la montagne. Les équipes de secours ont utilisé des chiens policiers et des hélicoptères dans le cadre des recherches.

Le terrain escarpé et glacé a rendu la recherche encore plus difficile.

Filippidis a pris contact avec les forces de l’ordre à Sacramento.

On a rapporté qu’il était en bonne santé.

Les circonstances de la disparition de Filippidis font toujours l’objet d’une enquête. Les autorités n’ont pas dit pourquoi il a disparu. Avant mardi, la police a déclaré qu’elle n’avait aucune raison de croire que Filippidis n’était pas dans les montagnes.

Le Département de la sécurité intérieure, la police de l’État de New York, le Département de la conservation de l’État de New York, les douanes et la protection des frontières des États-Unis ainsi que des fonctionnaires de Toronto ont participé à la recherche.

Filippidis est un père marié de deux enfants et un pompier chevronné de Toronto âgé de 28 ans. Il avait skié avec un groupe de pompiers et de pompiers retraités.

Le président de la section locale 3888 des pompiers professionnels de Toronto, Frank Ramagano, a répondu aux questions des journalistes mardi soir.

« Filippidis a été trouvé confus et incapable de répondre aux questions sur la façon dont il est arrivé en Californie. », relate Frank Ramagano.

Frank Ramagano a dit que : « Filippidis recevait des soins médicaux après avoir appelé sa femme, puis le 911. »

Filippidis a été trouvé seul.

Ramagano a dit que Filippidis n’avait pas d’antécédents de maladie mentale ou de toxicomanie.

Ramagano dit : « Filippidis avait été retrouvé avec le même équipement de ski, y compris le casque et les lunettes de protection. »

La police d’État n’a pas dit si Filippidis ferait l’objet de poursuites pénales.

Les autorités n’ont pas dit comment il s’est rendu à Sacramento.

Ramagano a déclaré qu’il ne croyait pas que Filippidis ait pris l’avion parce qu’il avait laissé ses papiers à Whiteface.

L’État n’a pas dit combien la recherche de Filippidis a coûté.

Une conférence de presse était prévue mercredi. On s’attendait à ce que d’autres renseignements sur le cas soient communiqués à ce moment-là.

