Avec ce système, des milliards de personnes sans adresse postale peuvent être localisées

Une start-up anglaise a mis au point un outil qui compte bien révolutionner la localisation. En seulement 3 mots, n’importe quel endroit du monde pourra être localisé. Une initiative pratique, efficace et utile.

Un outil simple et incroyablement pratique

En remplacement des adresses postales que l’on connaît tous, What3Words a développé un système de cartographie qui localise un endroit en seulement 3 mots. Ainsi, au lieu d’un banal « 43 Grande Rue Charles de Gaulle, 92600 Asnières-sur-Seine », vous aurez droit à, par exemple, « Chien Maison Piscine ». Plus simple à mémoriser, et surtout très utile pour tous ceux qui vivent dans des endroits reculés et qui ne disposent pas d’adresse postale.

Parfois, rejoindre quelqu’un est compliqué. Nous avons tous connu cette situation, dans laquelle une personne nous attend en plein milieu d’un parc bien trop grand. De même, dans certaines campagnes de France et du monde, certains lieux ne disposent ni d’adresse, ni de numéro de rue. Selon les chiffres de l’ONU, 4 milliards de personnes ne « disposent pas d’un moyen fiable pour désigner leur domicile ». Ce qui entraîne très souvent des difficultés par rapport à l’administration, ou des problèmes de communication.

What3Words a donc proposé une solution : celle de découper le globe en milliards de petits carrés de trois mètres sur trois. Et chaque carré est doté d’un nom différent, composé de trois mots.

Time : 2 mn 46 [Vostvfr]

Un outil déjà adopté mondialement

L’outil de What3Words est déjà adopté dans de nombreuses nations. Depuis sa première apparition dans les médias en 2013, le logiciel connaît un franc succès. Au point d’être utilisé dans les favelas de Rio, ou par la poste en Côte d’Ivoire pour localiser les habitants vivant dans des lieux reculés ! En Mongolie, What3Words va même remplacer les adresses. De par son fonctionnement hors-ligne et sa faculté à corriger automatiquement les éventuelles erreurs de frappe, entre autres, l’outil est un logiciel qui séduit dans le monde entier.

La marque automobile Mercedes-Benz a annoncé, il y a de cela quelques mois, que le système équipera les GPS de ses nouveaux modèles de voitures ! Chris Sheldrick, PDG de What3Words, a d’ailleurs affirmé que les « adresses de rue traditionnelles n’ont tout simplement pas été construites pour la saisie vocale », de plus en plus répandue dans les GPS. Chose que permet le logiciel et qui va, on l’espère, remplacer à terme les adresses postales.

Time : 55 s

Pas d’inquiétude à avoir quant à la langue employée : l’outil est traduit en plusieurs langues, afin de permettre au plus grand nombre d’en profiter. Une révolution utile comme on aimerait en voir plus souvent ! L’application est à télécharger dès maintenant sur Android et iOS, et à consulter directement sur le site officiel.

Time : 1 mn 21

Faut-il s’en réjouir ou s’en inquiéter ?

