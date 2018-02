Magnifiques vidéos : La vie intérieure de la cellule

Time : 7 mn 57 [Vostvfr]

La vie intérieure de la cellule

Ces courts métrages de 8 minutes, « The Inner Life of the Cell » (« La vie intérieure de la cellule »), montre de nombreux mécanismes internes d’une cellule, un leucocyte (globule blanc), et, ce faisant, présente de nombreuses structures cellulaires et organites.

Il a été réalisé par l’artiste John Liebler au sein de la firme XVIVO avec la collaboration de deux scientifiques de l’Université Harvard, les Drs Robert Lue et Alain Viel.

« Toutes ces choses que vous voyez dans l’animation se passent dans chacune des cellules de votre corps tout le temps », souligne Liebler.

Considérant que les visuels, sans explications verbales et sans textes, peuvent suffire pour montrer la « beauté merveilleuse » du paysage cellulaire, il a produit une version de 3 minutes avec de la musique seulement qu’il a présentée en 2006 au Siggraph Computer Animation Festival.

Les cellules du corps humain

Le corps humain est constitué de cellules très diverses. On en compterait 300 sortes. Ces cellules diffèrent par leur fonction, mais aussi par leur forme, leur taille et, bien sûr, leur masse. Ainsi, les globules rouges sont présents en très grand nombre. Mais ces cellules sont très légères et ne participent donc que peu à la masse totale d’un être humain.

Un nombre incroyable de cellules humaines : 30.000 milliards !

Les calculs réalisés en tenant compte de la diversité de ces cellules estiment que le nombre total de cellules dans le corps humain — celui d’un homme de 70 kilos et mesurant 1,70 mètre — s’élève à quelque 3.1013, c’est-à-dire 30.000 milliards ! Un nombre astronomique qui peut même être revu à la hausse si l’on considère, en plus, la quantité de bactéries qui colonisent notre corps.

En effet, même si les bactéries ne sont pas, à proprement parler, des cellules humaines, sachez que notre corps héberge pas loin de 500 espèces de bactéries différentes. La plupart logent dans notre système digestif et dans notre bouche. Au total, on trouverait plus de 38.000 milliards de bactéries dans un corps humain. Soit un peu plus que… le nombre de cellules humaines !

