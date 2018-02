L’élite ne vaccine pas : L’ancien médecin de Bill Gates dit que le milliardaire « a refusé de vacciner ses enfants »

Propos tenus par Bill Gates lors d’une conférence en février 2010 (TED)

Time : 3 mn 43 [Vostvfr]

L’élite ne vaccine pas

Bill Gates, son épouse et leurs trois beaux enfants qu’ils ne voulaient surtout pas voir souillés par les vaccins-poisons

L’ancien médecin de Bill Gates dit que le milliardaire « a refusé de vacciner ses enfants »

Le médecin qui a officié comme médecin privé de Bill Gates à Seattle dans les années 90’ dit que le fondateur de Microsoft et défenseur des vaccins « a refusé de vacciner ses propres enfants » quand ils étaient petits.

« Je ne sais pas si ceux-ci ont été vaccinés à l’âge adulte, mais je peux vous dire qu’il a refusé de les vacciner quand ils étaient enfants », a dit le médecin lors d’un symposium médical à huit clos à Seattle, ajoutant que « C’était des enfants magnifiques, très intelligents et vifs, et il a dit que c’était bien comme ça, et qu’ils n’avaient pas besoin du moindre vaccin ».

Les commentaires ont provoqué une agitation chez les médecins lors du symposium avec des allégations qu’il rompait la confidentialité médecin-patient, selon les rapports. Cependant, comme il parlait à d’autres médecins, il ne violait pas le code de conduite de l’industrie. Gates a trois enfants avec sa femme Melinda – Jennifer, Rory et Phoebe – nés entre 1996 et 2002, et selon son ancien médecin, ils sont tous non vaccinés et en bonne santé.

La nouvelle que Bill Gates ne vaccine pas ses propres enfants, bien qu’il soit le militant le plus actif au monde pour les vaccinations obligatoires, ne devrait pas surprendre. Des études prouvent que l’élite ne vaccine pas ses enfants. Mais en même temps, ils s’attendent à ce que les masses vaccinent les leurs.

En Californie, les enfants les plus susceptibles d’être non vaccinés sont blancs et proviennent des familles les plus riches de Los Angeles, selon une étude récente. Le pourcentage de jardins d’enfants bénéficiant d’exemptions de croyances personnelles émises par l’État a doublé entre 2007 et 2013, passant de 1,54% à 3,06%. C’est environ 17 000 des enfants les plus riches, sur plus d’un demi-million, qui se retirent de la vaccination. Selon CNN, les pourcentages d’exonération de vaccins étaient les plus élevés dans la plupart des quartiers blancs à revenu élevé tels que le comté d’Orange, Santa Barbara et certaines parties de la Bay Area.

L’étude, qui a été publiée dans le American Journal of Public Heath, a examiné plus de 6200 écoles californiennes et constaté que les exemptions de vaccins étaient deux fois plus fréquentes chez les enfants d’âge préscolaire fréquentant des établissements privés. « Les parents très riches et privilégiés aiment l’idée de l’immunité collective, mais ils ne veulent pas prendre les risques associés à la vaccination lorsqu’il s’agit de leurs propres enfants. Ils s’inquiètent des réactions défavorables comprenant l’autisme. »

Certains commentateurs ont tenté de couvrir Bill Gates en disant que les vaccins aidant les enfants à survivre, les familles pauvres auraient alors moins besoin de faire autant d’enfants. Cette nouvelle info sur le statut vaccinal de ses propres enfants ne plaide absolument pas en faveur de cette interprétation complaisante…

http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2015.302926

https://edition.cnn.com/2015/12/30/health/california-vaccine-refusers-white-and-wealthy/index.html

http://initiativecitoyenne.be/2018/02/l-ancien-medecin-du-milliardairea-revele-que-bill-gates-a-refuse-de-vacciner-ses-enfants.html