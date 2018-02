Time : 3 mn 35 [Vostvfr]

Time : 5 mn 36

L’impressionnante éruption du volcan Sinabung

Le volcan indonésien Sinabung vient de connaître une puissante éruption explosive, projetant dans l’atmosphère un imposant nuage de cendres qui a atteint près de 8 km d’altitude.

C’est un important panache de fumée de 7 à 8 km d’altitude précédé de près de 50 tremblements de terre qui a marqué la puissante éruption du volcan Sinabung sur l‘île indonésienne de Sumatra ce lundi 19 février au matin. Un fort grondement a été entendu jusqu’à 15 km autour de l’imposant volcan, accompagné d’une dizaine de dangereuses coulées pyroclastiques qui ont parcouru près de 5 km de distance.

Les cendres sont retombées sur les villages environnants, sans causer de victimes.

Définition : Coulées pyroclastiques

On appelle écoulements pyroclastiques l’émission dirigée et en contact avec le sol d’un mélange de gaz et de particules solides, cendres et blocs. Ces écoulements se font toujours à grande vitesse (jusqu’à 300 km/h) et haute température (jusqu’à 500°C), mais présentent néanmoins une grande variété. En savoir plus sur notre dossier sur le volcanisme

Dès fin janvier 2018, le Centre de Volcanologie et d’Atténuation des Risques Géologiques indonésien (PVMBG) annonçait qu’un nuage de cendres s’était élevé à plus de 2,5 km d’altitude au-dessus du cratère du Sinabung, alors que des avalanches de matériaux incandescents et des coulées pyroclastiques dévalaient sur plusieurs kilomètres les pentes du volcan.

Le Gunung Sinabung est un stratovolcan de 2 millions d’années qui présente de nombreuses coulées de lave sur ses flancs.

Après 400 ans de repos relatif (activité volcanique en 1881 et 1912), le volcan Sinabung s’est bien réveillé en août et septembre 2010 (avec un panache de 5 km), en 2014 et en 2016 où 16 personnes sont décédées.

Définition : Stratovolcan

Un stratovolcan se construit avec la superposition successive de couches de lave provenant des éruptions précédentes

Localisation géographique du Sinabung

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sinabung

https://www.notre-planete.info/actualites/461-eruption-volcan-Sinabung