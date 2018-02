17 choses à savoir avant de partir en voyage au Japon, ces gestes à faire et à ne pas faire

L’année dernière, le Japon a battu son record touristique avec pas moins de 21 millions de touristes enregistrés. Car chaque année, ce sont des milliers d’Européens, d’Américains et d’Asiatiques (de l’est, principalement) qui affluent au Pays du Soleil Levant, intrigués par cette île singulière et cette culture particulière qu’on dépeint dans les « animés ». Il est vrai que le Japon a une longue tradition culturelle et artistique derrière elle, forgée par son histoire, sa géographie et sa conception particulière de l’esthétique. Mangas, geishas, cérémonie du thé, sushis ou encore Mont Fuji, le Japon est un pays riche en attraits, qu’il faut savoir apprivoiser quand on est amené à y séjourner. Voici quelques conseils d’un initié.

1/ Les Japonais ne maîtrisent pas l’anglais

Mieux vaut connaître quelques formules de politesse en japonais, cela fera toujours effet ! En revanche, ne comptez pas sur votre anglais, les Japonais maîtriseraient mal cette langue. Même si la plupart des transports en commun sont traduits dans la langue de Shakespeare et que les menus des restaurants illustrent souvent leurs plats, mieux vaut garder votre dictionnaire sous le coude. On ne sait jamais.

2/ Ne plantez jamais vos baguettes dans votre riz

Le riz au Japon, c’est comme la fondue en Savoie : vous ne pourrez pas y échapper ! Une règle à vous mettre en tête, c’est de ne jamais planter vos baguettes dans votre bol de riz, à la verticale, ce geste est uniquement réalisé en cas de deuil.

3/ Les Japonais ne vous diront jamais si vous avez fait une erreur

Ne comptez pas sur vos hôtes pour vous signaler que vous êtes en train de commettre un impair en termes de règles de bienséance, ils n’oseront jamais vous le dire !

4/ Enlevez vos chaussures dès que vous entrez quelque part

Au Japon, il est de coutume de marcher en chaussons dans tous les espaces intérieurs, que ce soit chez un particulier comme à l’hôtel. Ne soyez donc pas surpris qu’on vous invite à vous déchausser, même au restaurant !

5/ Le Japon est un pays très sûr où les vols sont rares

Le Japon fait le bonheur des touristes précautionneux ! Il serait beaucoup plus facile qu’ailleurs de se promener avec plusieurs milliers de yens sur soi. Même si vous ne devez pas agir inconsciemment, les vols sont très rares dans le pays où la politesse règne en maîtresse !

6/ Ne téléphonez pas dans les transports en commun

Une règle de base qui n’est pas propre à la culture japonaise (vous n’êtes pas sans ignorer le discours des chefs de bord au départ du TGV), mais que l’on respecte à la lettre dans le pays, contrairement à la France… Évitez donc, par politesse, de téléphoner ou de parler trop fort dans le train, le bus ou le métro, les Japonais en profitant souvent pour dormir après une longue journée.

7/ Ne vous rendez pas au Japon fin avril/début mai

Si vous le pouvez, ne réservez pas vos billets d’avion pour le Japon la dernière semaine d’avril et la première de mai, car il s’agit de la Golden Week : la semaine de vacances des Japonais, date à laquelle les prix grimpent en flèche !

8/ Si vous partez en amoureux, ne vous embrassez pas dans la rue ou dans un autre lieu public

En tant qu’étranger, vous pourrez tout à fait tenir la main de l’élu de votre cœur en public, mais en revanche, évitez de vous embrasser lorsque vous êtes dans la rue ou un lieu public.

9/ Les Japonais ont du mal à regarder dans les yeux

Sauf dans certains cas, regarder un Japonais dans les yeux peut être interprété comme de l’intimidation…

10/ Ne vous étonnez pas si vous ne trouvez pas de papier toilette dans certains WC

Vous avez déjà sûrement entendu parler de cette tradition japonaise qui consiste à se doucher les parties intimes après avoir fait leurs besoins aux toilettes. Si pour nous Européens cette pratique peut paraître étrange voie douteuse, pour eux, il est bien moins hygiénique de s’essuyer avec du papier que de se laver. Ils n’auraient pas forcément tort…

11/ Vous ne pouvez pas fumer n’importe où à l’extérieur

Si dans les restaurants il n’est pas interdit de fumer, à l’extérieur en revanche, vous ne pourrez le faire que dans des endroits prévus à cet effet, sous peine de récolter une belle amende.

12/ N’ayez pas peur des restaurants ou hôtels aux (très) petits prix

Comme pour les hôtels, n’ayez pas peur des petits prix en matière de restauration, en raison de leur rythme de vie, les Japonais sont très habitués à déjeuner ou à dîner à l’extérieur, dans des bouis-bouis traditionnels qui ne sacrifieront pas votre budget.

13/ Les Japonais sont très à cheval sur la propreté

La propreté est une valeur que les Japonais affectionnent particulièrement : cela s’observe au quotidien dans les rues, mais aussi dans les hôtels et les restaurants. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles !

14/ Les Japonais rattrapent leurs heures de sommeil en retard dans le métro

Ne vous étonnez pas si vous constatez que la moitié des passagers s’assoupit dans les transports en commun, il est naturel là-bas de se laisser aller dans les bras de Morphée pour quelques arrêts, afin de rattraper ses heures de sommeil après une rude journée.

15/ Évitez l’été pour visiter le Japon

L’été nippon est très, très chaud. Et très humide, aussi. Difficilement soutenable pour les non avertis. Cela dit, les hivers sont aussi très rudes, et à l’automne, il y a de grandes chances pour que vous viviez votre première expérience de typhons… Difficile de se décider, on vous l’accorde.

16/ Les Japonais adorent voyager dans leur propre pays

Il faut savoir que les Japonais adorent voyager au Japon et, du fait de leur nombre, où que vous alliez, il y aura au moins un car de touristes retraités !

17/ Il n’y a pas que des endroits bondés au Japon

Vous ne pourrez rester indifférent face à la frénésie qui règne dans des villes surpeuplées comme Tokyo, Kyoto, Osaka ou Miyajima. Cela dit, vous pourrez aussi vous échapper dans des endroits plus proches de la nature comme Hokkaido ou Shikoku, des lieux réputés pour leur beauté, mais bien moins fréquentés.

