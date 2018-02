Time : 3 mn 42 [Vostvfr]

D’ici 2050, nous n’utiliserons plus la parole pour communiquer

Museum of the future Dubaï

Si l’on s’en tient à l’adage « La parole est d’argent, mais le silence est d’or », et à ce qu’affirme un expert qui effectue des travaux de recherche sur l’intelligence artificielle aux Émirats Arabes Unis, nous nous dirigeons vers un âge d’or. Il affirme en effet que d’ici 2050, nous ne communiquerons plus par la parole, mais au moyen d’une conscience collective générée par ordinateur.

Des travaux sur l’intelligence artificielle ont déterminé que cette « intelligence hybride » comprendra les émotions des personnes qui seront connectées, et qu’elle utilisera leur esprit pour se développer. Cette nouvelle forme d’intelligence, appelée Avatar Biométrique d’Intelligence Hybride (en anglais Hybrid Intelligence Biometric Avatar, ou HIBA), prendra le contrôle des « persona » de ses utilisateurs, pour échanger des informations avec eux. Ainsi, elle s’intégrera véritablement dans le cerveau humain. Nous pourrons donc communiquer de cerveau à cerveau, n’importe où sur la planète.

C’est en tout cas ce qu’a affirmé Marko Karjnovic, l’organisateur d’une exposition consacrée à l’HIBA, qui était présentée au Musée de l’Avenir (« The Museum of the Future« ) de Dubaï, dans le cadre du World Government Summit qui se tenait cette semaine. « Elle pourra vous parler, obtenir des informations de votre part, et les placer dans un espace de connaissance différent. », promet-il.

Le World Government Summit

Le World Government Summit est « une plateforme mondiale dédiée au façonnement de l’avenir du gouvernement dans le monde ». « Chaque année, le sommet fixe l’ordre du jour pour la prochaine génération de gouvernements en s’intéressant à la manière dont ils pourront se saisir de l’innovation et de la technologie pour résoudre les défis universels auxquels l’humanité est confrontée. », peut-on lire sur le site de cet événement.

En effet, les Émirats arabes unis ont lancé un programme appelé “Artificial Intelligence Strategy” (stratégie d’intelligence artificielle) en octobre dernier. Le pays est ainsi devenu l’un des pionniers de la recherche dans ce domaine. L’année dernière, il avait également nommé Omar Sultan Al-Ulama au poste de ministre de l’Intelligence Artificielle.

Des contacts plus profonds qu’avec la communication verbale

D’ici 2050, tous les humains auraient la capacité d’être reliés à cette conscience collective, qui fusionnera avec chacun « partout et n’importe quand », a expliqué Karjnovic. Il a également précisé que cette intelligence hybride était une représentation de l’ambition que les Emirats Arabes Unis avaient pour l’intelligence artificielle : « La HIBA aura la capacité de connecter les esprits des plus intelligents d’entre nous, de combiner ces esprits avec ce qu’elle comprend elle-même et de mêler tout cela dans l’intelligence hybride. »

Il estime que cette technologie sera plus efficace que la communication verbale, et qu’elle permettra aux gens d’avoir des contacts plus profonds avec leurs amis leurs familles ou leurs collègues de travail.

De plus, cette intelligence présentera de nombreux avantages pour la société. Ainsi, il sera possible de diagnostiquer des maladies plus rapidement, mais aussi de lutter contre la délinquance en examinant directement les cerveaux des auteurs et des victimes de délits.

Le meilleur des mondes mixé avec Minority Report

Quel bel avenir prometteur et radieux…

