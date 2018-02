Armoise : bienfaits thérapeutiques

La découverte des bienfaits thérapeutiques de l’armoise, appelée autrefois » ponema » par les Gaulois, ne date pas d’hier. Cette plante herbacée est réputée pour son pouvoir fortifiant. C’est aussi un excellent stimulant digestif, antispasmodique, anti-inflammatoire, diurétique, antifongique et un puissant antibactérien.

Nom scientifique : Artemisia vulgaris

Noms communs : armoise vulgaire, armoise commune, armoise citronnelle, artémise, herbe royale, herbe aux cent goûts, herbe de feu, herbe de la Saint-Jean

Noms anglais : artemisia, mugwort

Classification botanique : famille des astéracées (Asteraceae )

Formes et préparations : infusions, moxas, gélules, huiles essentielles, cataplasmes, poudres, emplâtres, diffusions atmosphériques

Les propriétés médicinales de l’armoise

Utilisation interne :

Soulage les troubles digestifs : coliques, diarrhées chroniques, douleurs viscérales, sensations de distension, flatulences.

Stimule la sécrétion du suc gastrique, favorisant ainsi l’appétit.

Puissant vermifuge : élimine les vers intestinaux.

Utilisation externe :

Utilisée en friction, soulage les maux de ventre, les douleurs thoraciques et les contractions musculaires ressenties au niveau des membres inférieurs, après des efforts physiques intenses.

Traitement des phlébites et des varices : stimule la circulation sanguine.

En médecine traditionnelle chinoise, utilisation du bâtonnet d’armoise séchée en moxibustion pour soigner les différentes affections.

Calme les crises d’épilepsie, chasse les insectes nuisibles, par diffusion de son huile essentielle.

Indications thérapeutiques usuelles

Cette plante aux multiples vertus est usuellement recommandée pour apaiser les règles douloureuses. Sa propriété emménagogue permet de traiter les troubles de la menstruation chez la femme, comme les dysménorrhées et les aménorrhées, en augmentant les contractions utérines.

L’armoise est souvent conseillée dans le traitement des troubles digestifs, des douleurs articulaires et musculaires, de l’anorexie, des spasmes, de l’insomnie ainsi que pour l’expulsion des vers intestinaux. Cette plante présente aussi des effets antibactériens, toniques et diurétiques.

Autres indications thérapeutiques démontrées

Grâce à ses actions antifongiques, antiparasitaires et antibactériennes, cette médication naturelle présente la faculté de traiter les différentes infestations de parasites, telles que l’infection urinaire, le catarrhe nasal ou l’inflammation des voies aériennes, ainsi que l’infection bronchique. Ce diurétique peut être aussi utilisé dans le traitement des œdèmes et de l’hypertension artérielle. Son usage en cas de rétention d’eau est réellement efficace.

Cette plante médicinale agit en outre comme un inhibiteur de la monoamine oxydase ou I.M.A.O., soit comme un antidépresseur.

Histoire de l’utilisation de l’armoise en phytothérapie

Les premières utilisations de l’armoise remontent à l’Antiquité. Cette plante herbacée, originaire des régions tempérées comme l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie, a été à l’époque associée à la femme et à ses problèmes de santé. C’est la raison pour laquelle on l’a baptisée Artémise, terme dérivé du nom de la déesse Artémis. Ses propriétés médicinales sont en effet similaires aux actions bénéfiques apportées par cette divinité grecque, comme la facilitation de l’accouchement, le soulagement des femmes ayant des règles douloureuses et la régularisation du cycle menstruel. En Orient, dans certains pays asiatiques comme la Chine, cette plante est utilisée en moxibustion pour apaiser les douleurs et cautériser les lésions. De nos jours, cette médication est surtout recommandée pour stimuler l’appétit, guérir les différentes affections touchant l’appareil respiratoire et l’appareil digestif, ainsi que pour favoriser la circulation veineuse.

Description botanique de l’armoise

Plante vivace de 50 à 150 cm de haut, l’armoise est facile à identifier grâce à ses tiges florifères élancées, rougeâtres, un peu velues et striées. Ses feuilles oblongues, découpées en segments et auriculées à la base, sont de couleur vert foncé sur la face et blanc cotonneux sur le revers. Ses petites fleurs tubuleuses jaunes ou rougeâtres sont regroupées en un capitule solitaire. Celles-ci dégagent une odeur très forte, parfois désagréable. La période de floraison de cette plante herbacée se situe entre les mois de juillet et d’octobre. L’armoise produit des akènes ovoïdes, d’environ 2 mm de long, pourvus de petites épines. Les organes de la plante utilisés en phytothérapie sont notamment les feuilles et les sommités fleuries.

Composition de l’armoise

Parties utilisées :

La plupart des principes actifs aux bienfaits thérapeutiques de la plante se localisent dans ses feuilles et ses sommités fleuries.

Principes actifs :

Les principes actifs contenus dans ses feuilles sont les alcools sesquiterpéniques, les lactones sesquiterpéniques et les acides sesquiterpéniques. Des flavonoïdes, des coumarines, des polyines, des stérols et des triterpènes y sont également présents. L’essence extraite de ses sommités fleuries renferment également des lactones sesquiterpéniques, dont l’artémisine, des thuyones, de l’hydroxycoumarine, des flavonolglycosides, des polyines, des coumarines, des tanins et de nombreux oligo-éléments tels que le calcium, le potassium, le zinc, le magnésium, le phosphore, le souffre et l’iode.

Utilisation et posologie de l’armoise

Dosage :

En phytothérapie, cette médication naturelle est proposée sous forme de poudre, de gélule, d’huile essentielle et de feuilles séchées à infuser. Dans tous les cas, il est indispensable de respecter les doses prescrites dans la notice d’utilisation pour éviter les complications.

Les gélules, réservées uniquement à l’adulte, sont préconisées en cas de perte d’appétit ainsi que pour traiter l’anorexie et les dérèglements du cycle menstruel. La dose à prendre en journée est limitée à 5 gélules par jour, soit 1 625 mg.

Les feuilles séchées sont utilisées en décoction pour soulager les spasmes musculaires, notamment ceux des muscles de l’utérus. Près de 20 g de cette plante sont à infuser pendant 15 minutes dans 1 litre d’eau chaude. Il est recommandé de prendre 2 ou 3 tasses de la solution obtenue, à n’importe quel moment de la journée, en cas de douleurs articulaires ou musculaires. Chez les femmes ayant des problèmes d’aménorrhée ou de dysménorrhée, le traitement doit débuter 10 jours avant la période habituelle des règles.

L’huile essentielle d’armoise s’utilise en friction sur les parties douloureuses du corps, douleurs dues à la fatigue, aux contractions des muscles ou à une affection particulière telle que le rhumatisme. Il est important de la diluer dans de l’huile végétale pour éviter d’irriter la peau. La posologie à respecter est de 30% d’huile essentielle et 70% d’huile végétale.

Précautions d’emploi de l’armoise

La prise de l’armoise vulgaire par voie orale doit être précédée d’une consultation médicale. A forte dose, cette plante médicinale peut en effet devenir toxique.

Contre -indications

Le traitement à base d’armoise est contre-indiqué chez les femmes enceintes et allaitantes ainsi que chez les enfants. Les sujets ayant des problèmes d’allergie et des problèmes d’insuffisance rénale ou hépatique doivent s’abstenir de prendre de l’armoise.

Effets indésirables

Les effets indésirables les plus fréquemment notés sont les allergies de contact provoquées par les lactones sesquiterpéniques contenus dans la plante et les pollens dans ses fleurs.

Le non-respect des doses prescrites peut également causer des irritations gastriques et intestinales, voire une intoxication.

Interactions avec des plantes médicinales ou des compléments

Pas d’interaction connue.

Interactions avec des médicaments

Les médications naturelles à l’action diurétique telles que l’armoise sont incompatibles avec les anti-inflammatoires.

Avis du médecin

Les bienfaits de l’armoise :

La capacité de l’armoise à calmer les douleurs causées par les règles et les contractions musculaires s’explique par sa propriété antispasmodique. Cette plante agit également comme un stimulant utérin et des fonctions digestives, d’où sa faculté de déclencher et régulariser les flux menstruels, ainsi que de traiter les troubles digestifs.

Avertissement

Pour profiter des vertus médicinales de l’armoise, il est impératif de respecter les doses prescrites. Les feuilles séchées à infuser peuvent être administrées sur une longue période, mais à très faible dose.

Afin de prévenir les risques de surdosage, le mieux est de consulter un spécialiste avant d’entamer un quelconque traitement.

La recherche sur l’armoise

Les dernières études cliniques effectuées sur l’armoise ont permis de prouver ses réelles efficacités dans le traitement du paludisme et des formes les plus résistantes de la malaria. Cette plante médicinale est capable de bloquer la reproduction du parasite responsable de ces maladies, grâce à la présence d’artémisine dans sa composition.

