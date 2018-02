Canada Hum : Depuis plus de 8 ans, les habitants de la ville de Windsor entendent un bruit mystérieux d’origine inconnue

Les résidents de Windsor, une ville canadienne située près de Detroit, se plaignent depuis plus de huit ans d’un mystérieux bruit qui perturbe leur vie quotidienne, mais en dépit des nombreuses tentatives visant à en établir l’origine, personne n’a réussi à en déterminer la cause.

Appelé le «Windsor Hum», le bruit mystérieux qui afflige la ville canadienne de plus de 210 000 personnes varie selon l’intensité et va et vient à intervalles aléatoires. Parfois, on peut l’entendre pendant quelques heures seulement, et d’autres fois, il persiste pendant des jours, provoquant chez ceux qui peuvent l’entendre des symptômes comme de graves maux de tête, l’insomnie, l’irritabilité, la dépression, entre autres. Certains résidents ont été tellement affectés par le Windsor Hum qu’ils ont fait leurs valises et se sont éloignés pour pouvoir s’enfuir de ce bourdonnement.

« Vous avez certainement entendu parler des gens qui sont allés dans des endroits isolés pour échapper à certains sons ou bruits ? C’est ce que j’ai voulu faire à maintes reprises au cours de la dernière année parce que c’est devenu tellement difficile. », a écrit Sabrina Wiese, résidente de Windsor, sur un groupe Facebook fermé qui se consacre à trouver la source du bourdonnement. « Imaginez devoir fuir tout ce que vous connaissez et aimez pour avoir la chance de ne rien entendre fredonner dans votre tête pendant des heures. »

« Tu ne peux pas t’en éloigner. Vous sortez travailler dans votre jardin, vous sortez pour profiter du Soleil, le bruit est là. », disait Mike Provost, 64 ans, il y a deux ans, à The Guardian.

Certains résidents décrivent le Windsor Hum comme le son produit par un subwoofer, d’autres comme un moteur diesel qui tourne au ralenti, et certains le comparent même à celui du vaisseau USS Enterprise (série Star Trek) qui se prépare à passer en vitesse de distorsion. La seule chose sur laquelle tous ceux qui peuvent entendre le Windsor Hum sont d’accord, c’est que c’est débilitant. Parce qu’il est tellement incohérent, qu’il va et vient à des intervalles variés et que son intensité varie, il est pratiquement impossible de s’y habituer.

Selon Gary Grosse, un résident de Windsor qui a consacré des milliers d’heures à trouver la source du bourdonnement et à le réduire au silence, les animaux semblent encore plus sensibles.

« Les animaux sont traités pour l’anxiété aussi. Cela semble vraiment bizarre, mais il y a des chiens qui pleurent tout le temps parce que les animaux sont plus susceptibles. Nous avons même des chats qui ne sortent pas. », a déclaré Grosse.

Identifier l’origine du Windsor Hum a été comparé à la poursuite d’un fantôme. Non seulement il est incohérent, mais il n’est pas non plus entendu par tout le monde dans la ville de Windsor et ses environs. Cependant, son existence est difficile à nier seulement par le nombre de rapports à ce sujet. Il y a six ans, plus de 22 000 personnes ont téléphoné à une téléconférence locale pour se plaindre du bourdonnement et de l’effet que cela pourrait avoir sur leur santé et sur la fondation de leur maison.

Time : 1 mn 17

« C’est comme si un tuyau d’incendie se déplaçait d’avant en arrière et que les gens qui reçoivent de l’eau sur eux entendent le bruit, et si vous êtes à l’extérieur de ce jet, vous n’entendez pas le bruit. », a déclaré Tim Carpenter, ingénieur-conseil à la retraite spécialisé dans le génie géotechnique et les vibrations des machines.

Au fil des ans, le Windsor Hum a été associé à toutes sortes de théories folles de conspiration, comme les tunnels secrets, les ovnis et les opérations secrètes du gouvernement, mais même si vous ne pouvez pas exclure toute possibilité pour l’instant, de nombreux résidents de Windsor sont convaincus qu’il s’agit des opérations de haut fourneau sur l’île voisine de Zoug, propriété de U.S. Steel (United States Steel Corporation).

« Nous n’avons pas identifié l’arme à feu, mais il y a suffisamment de preuves là pour suggérer fortement que c’est la source probable. », a déclaré Colin Novak de l’Université de Windsor, l’un des chercheurs principaux d’une étude sur le bourdonnement menée par le gouvernement canadien en 2013.

Time : 3 mn 51[Vostvfr]

Au fil des ans, des militants essayant de résoudre le mystère du Windsor Hum se sont plaints qu’US Steel n’a pas coopéré et a caché ses opérations sur l’île de Zoug. Le New York Times et The Guardian ont tous deux tenté de communiquer avec la compagnie à ce sujet, mais celle-ci n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Gary Grosse et plusieurs autres résidents de Windsor ont même insisté pour que US Steel soit exempté d’une poursuite si ses machines s’avèrent être la cause du bourdonnement, à la condition que l’entreprise enquête sur le bruit et prenne des mesures pour l’atténuer s’il s’avère que leurs machines en sont la cause. Malheureusement, cette proposition a été présentée il y a deux ans, mais rien n’a changé. Le Windsor Hum continue de tourmenter les gens, et il n’y a pratiquement rien qu’ils ne puissent faire si ce n’est abandonner leur maison et déménager loin de chez eux.

Time : 4 mn 07 [Vostvfr]

Source :

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5413083/The-Canadian-town-plagued-mystery-hum.html

https://www.anguillesousroche.com/mysteres/windsor-hum-plus-de-8-ans-cette-ville-canadienne-entend-bruit-mysterieux-dorigine-inconnue/

http://www.odditycentral.com/news/canadian-city-has-been-plagued-by-a-mysterious-noise-for-over-eight-years-and-nobody-knows-whats-causing-it.html