Time : 1 h 33

OVNIS

Une réalité

OVNIs : Une réalité, est une conférence du 18 mars 2014 proposée par Stéphane Allix, fondateur de l’INREES, concernant ce phénomène aérien non identifié qui demeure encore une énigme, afin de séparer les faits de la fiction, et dont de nombreux scientifiques, ufologues et autorités témoins, associent de plus en plus à des engins d’origine extraterrestre.

En présence du Général de division Wilfried De Brouwer, ancien Chef des opérations à l’Etat-major de l’air belge, et de Jean-François Clervoy, astronaute de l’Agence Spatiale Européenne, l’INREES, l’Institut de Recherche sur les Expériences Extraordinaires, présente une conférence exceptionnelle avec la journaliste d’investigation américaine Leslie Kean sur le thème des OVNIs, sujet particulièrement troublant qui reste actuellement toujours inexpliqué, pour lequel les scientifiques ne cherchent pas réellement d’explication, ce qui est également une interrogation…

Des Objets Volants Non Identifiés sont en effet observés dans l’atmosphère terrestre par des dizaines de milliers de personnes chaque année. Cette affirmation résulte de décennies d’observations et d’investigations de la part de pilotes, de hauts responsables militaires, et de chercheurs.

La journaliste d’investigation Leslie Kean, soutenue dans son enquête par les plus hautes autorités jamais encore impliquées sur le dossier, nous livre le fruit de dix ans d’enquête à l’occasion de la publication en France de son livre événement : OVNIs – Des généraux, des pilotes et des officiels parlent.

Ce que l’on appelle des OVNIs, que l’on ne sait pas expliquer, n’en est pas moins une réalité. On parle d’ailleurs officiellement de P.A.N., pour Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés. En effet, chaque année, à travers le monde entier, des dizaines de milliers de personnes disent avoir observé des phénomènes aérospatiaux mystérieux. Un pourcentage important de ces observations reçoit après enquête une explication conventionnelle. Il peut s’agir d’avions, de débris de satellite, de météorites, de montgolfières ou de ballons, de planètes, ou encore de phénomènes atmosphériques, etc.

Les possibilités de méprise sont nombreuses, notamment de la part de témoins peu ou pas habitués à identifier tous les types de phénomènes pouvant être rencontrés ou se produire dans l’atmosphère, mais au-delà de ces cas expliqués, une part significative des témoignages collectés ne reçoit aucune explication connue.

Ce fait, mis en évidence à travers le monde entier par les différents organes ou chercheurs s’étant penchés sur la question, a incité la journaliste d’investigation américaine Leslie Kean, à se lancer dans l’une des plus ambitieuses enquêtes jamais réalisées sur la question OVNI. Le fruit de ce travail est un livre événement, salué pour son impartialité et son sérieux.

Leslie Kean présente lors de cette conférence exceptionnelle des indices incontestables sur la présence réelle d’objets volants non identifiés, métalliques, lumineux, et capables de manœuvres qui défient les lois de la physique dans l’atmosphère terrestre. Elle partage le fruit de dix ans d’une enquête acharnée durant laquelle elle a rencontré et interviewé des dizaines d’officiers d’aviation de haut niveau et de témoins à travers le monde, passé en revue des centaines de documents gouvernementaux, de rapports d’aviation, de données radar, et d’études de cas corroborés par des indices matériels.

L’astronaute français Jean-François Clervoy, qui a déjà participé à trois missions spatiales et qui préface l’ouvrage de Leslie Kean, est présent à ses côtés. Il livre pourquoi selon lui il est temps de chercher, avec des moyens adéquats, à comprendre ce que sont ces objets ou phénomènes apparemment intelligents surgissant dans notre ciel, dont la réalité est confirmée par de multiples sources. « Nous ne savons pas ce que nous trouverons, mais l’ignorance est assurée si nous ne faisons rien. »

Autre invité de marque présent lors de cette grande soirée, le Général de division Wilfried De Brouwer, ancien Chef des opérations à l’Etat-major de l’air belge, en activité au début des années 1990 en Belgique alors que le pays était survolé par de mystérieux objets. Ce sujet, des objets au comportement intelligent et à l’origine inconnue évoluant dans l’atmosphère terrestre, est potentiellement l’un des plus importants auquel l’humanité puisse être confrontée.

Se pencher sur le phénomène OVNI requiert une indispensable ouverture d’esprit, et un solide bon sens journalistique, deux qualités que possède Leslie Kean. Sa longue enquête permet de séparer les faits de la fiction.

Telle qu’à son habitude, Stéphane Allix, fondateur de l’INREES, nous invite au sérieux dans ses recherches et sujets abordés, y compris avec cette conférence sur les OVNIs, tout comme pour ses immanquables Enquêtes Extraordinaires, dont certains documentaires sont présents sur Inexpliqué en débat.

Général Wilfried De Brouwer

Source :

http://www.inrees.com

https://www.inrees.com/Conferences/OVNIS-une-realite/

http://www.inexplique-endebat.com/article-ovnis-une-realite-conference-inrees-123457725.html