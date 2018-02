Time : 2 mn 29

Argent colloïdal

Qu’est-ce que l’argent colloïdal, pourquoi et comment l’utiliser ?

Un colloïde est une préparation constituée de particules infiniment petites en suspension dans une eau purifiée de très haute qualité. L’argent colloïdal ne se dissout pas dans l’eau, mais se diffusent uniformément dans la solution.

Bien que de nombreuses techniques différentes aient été développées au cours des dix dernières années, afin d’obtenir un argent colloïdal de qualité. La meilleure et la plus fiable reconnue est celle du processus électrique, car il s’agit de la seule méthode qui permette de préserver l’homogénéité. Cette technique par électrolyse, permet d’obtenir des particules infiniment petites (d’argent pur à 99,999 %) en suspension dans le liquide.

Comment agit-il ?

L’argent colloïdal agit au niveau cellulaire. Il a de nombreux effets positifs sur notre organisme, basés sur des faits scientifiques avérés. Son action la plus connue est l’élimination des bactéries et virus nocifs de notre organisme, simplement en détruisant leur système respiratoire. L’argent colloïdal est également réputé pour son effet régénérateur de cellules et cicatrisant. En effet, il permet aux tissus de se reconstruire plus rapidement, tout en empêchant l’infection.

De même, il comble notre carence en argent minéral, naturellement présent dans l’organisme, ce qui permet de renforcer nos défenses immunitaires naturelles en agissant sur la production de globules blancs. L’argent colloïdal agit également sur l’oxygénation du sang en améliorant la production des globules rouges, ce qui accroît les capacités physiques et la récupération. Il peut donc être un moyen efficace en cas de mal d’altitude. Pour ces raisons, certains commerçants le vendent en tant que dopant naturel et légal.

L’un des atouts majeurs de l’argent colloïdal est que les germes ne développent pas de résistance à l’argent colloïdal, ce qui n’est pas le cas des antibiotiques.

Selon certains rapports d’études et revues médicales, l’argent colloïdal en faible concentration (10 à 20ppm) ne provoque aucun effet néfaste. L’argent colloïdal ne présente aucun danger pour l’homme. Il est neutre de goût et d’odeur, ne provoque ni irritation, ni brûlure, et peut être utilisé sans aucun risque dans les yeux et sur la peau. Aucun effet indésirable sur l’organisme humain lié à la prise d’argent colloïdal n’a été constaté à ce jour. De plus, l’argent étant naturellement présent dans l’organisme, il peut donc être administré conjointement à un traitement médical sans aucun risque d’interaction.

L’argent colloïdal de qualité professionnelle n’a aucune toxicité. Selon des études, il faudrait ingérer plus de 300 litres en une journée, ou 96 litres par jour pendant une année avant qu’il ait un effet toxique sur l’organisme. Ainsi, l’argent colloïdal ne présente aucun risque pour les cellules du corps humain, des mammifères, reptiles, plantes et tout organisme multicellulaire vivant.

L’utilisation de l’argent colloïdal de plus en plus répandue, les études scientifiques et les témoignages ont permis, ces dix dernières années, de découvrir ses nombreux bienfaits sur notre organisme, et les recherches n’en sont qu’à leur début.

Principales indications de l’argent colloïdal

Mycoses buccales : en bain de bouche ou en comprimés à sucer.

Gingivites, rétraction dentaire, pyorrhées : en bain de bouche et comprimés à sucer.

Mycoses, candidoses vaginales, en ovules : juste après les règles, 1 tous les soirs pendant 6 jours.

Conjonctivite : en collyre.

Acné, crème : en 50ppm.

Mycoses des pieds, crème : en 200ppm.

Gastro-entérite : 6 cuillères à soupe par jour pendant 7 jours.

Ulcère de l’estomac avec Helicobacter pilori, 1 cuillère à soupe une heure après le repas.

Rhume à ses débuts : 2 cuillères à soupe par jour.

Rhume qui s’est installé avec frissons et fièvre : 3 cuillères à soupe par jour.

Bronchite, cystite, angine : 6 cuillères à soupe par jour 6 pendant 7 jours comme un antibiotique, puis 3 CS* par jour pendant 7 jours, puis 1 CS* par jour jusqu’à disparition de tous les symptômes.

Candidose intestinale : 6 cuillères à soupe par jour pendant 1 semaine, 3 cuillères à soupe par jour pendant une semaine, 1 cuillère à soupe par jour 3 mois, voire plus. En prévention : 1 cuillère à soupe par jour, hors repas (avant ou après).

…

L’argent et la médecine contemporaine

Pendant les dernières guerres mondiales, avant l’utilisation des antibiotiques, des solutions à base d’argent étaient utilisées pour prévenir et traiter les maladies infectieuses. On utilise encore aujourd’hui des préparations connues, tel que le nitrate d’argent, comme collyre pour les nouveau-nés. On trouve également, dans les pharmacies, des pansements contenant de l’argent pour traiter les infections. L’acuponcture utilise des aiguilles en argent pour éviter les infections.

Les propriétés désinfectantes de l’argent sont également utilisées dans le matériel médical, tels que les cathéters urinaires afin d’éviter les infections, et les tubes de respiration permettant de ventiler les patients intubés afin de prévenir les infections liées aux poumons.

L’utilisation de l’argent comme germicide au cours de l’histoire

Pendant des milliers d’années, l’argent a été utilisé comme agent de guérison par les civilisations à travers le monde. Son agent de conservation et de guérison remonte aussi loin que les empires grecs et romains antiques. Bien avant le développement des produits pharmaceutiques modernes, l’argent a été employé comme un germicide polyvalent.

Les Grecs et les Romains utilisaient des récipients en argent afin de conserver l’eau et autres liquides frais (toutefois, nous savons aujourd’hui que l’argent massif a des propriétés germicides inférieures aux infimes particules d’argent colloïdal en solution).

L’utilisation de l’argent est mentionnée dans les anciennes écritures égyptiennes. On en imprégnait les bandages servant à panser les blessures.

Au Moyen Age, les plus riches se protégeaient des grandes épidémies comme la peste en utilisant des couverts en argent (ils ingéraient ainsi de petites quantités d’argent en même temps que leur nourriture). Il était connu que les agents pathogènes causant la maladie ne pourraient pas survivre en présence de l’argent. Les empereurs chinois mangeaient également avec des baguettes d’argent.

Avant l’introduction des antibiotiques, l’argent colloïdal a été largement utilisé dans les hôpitaux et a été reconnu comme bactéricide pendant au moins 1200 ans.

A l’aube des années 1800, les médecins utilisaient des sutures d’argent pour recoudre les plaies chirurgicales et permettaient d’obtenir de très bons résultats

Pourquoi l’Argent Colloïdal est si peu connu ?

Le prix qu’un producteur d’argent colloïdal doit débourser afin de pouvoir le vendre en pharmacie est à la portée des seuls groupes pharmaceutiques. Or, ces derniers ne peuvent obtenir l’exclusivité pour un produit comme l’argent colloïdal. L’argent est un élément naturel à l’état brut, il ne peut donc pas être breveté. Ce qui pose aussi problème aux groupes pharmaceutiques, c’est que l’argent colloïdal agit sur plusieurs pathologies, à la fois d’origine bactérienne, virale, et fongique (champignon), alors qu’aujourd’hui, il nous est proposé plusieurs médicaments pour lutter contre une seule maladie. Si l’argent colloïdal devait se commercialiser à grande échelle, cela aurait pour conséquence de vendre moins de médicaments. Mais en ces temps de crise, le profit est plus important que la santé, et les fonds pour la recherche sont attribués aux produits et technologies qui offrent le plus grand profit possible. Voilà donc pourquoi l’argent colloïdal n’est pas reconnu comme alternative aux antibiotiques.

Posologie

L’argent colloïdal peut être utilisé pour lutter contre les maladies d’origine virale, bactérienne et fongique. Une grippe saisonnière, la maladie de Lyme, les mycoses, l’halitose, les bronchites, la pneumonie…

Les résultats des tests scientifiques réalisés par un laboratoire indépendant montrent que l’argent colloïdal de concentration entre 10ppm et 30ppm détruit la plupart des microbes en quelques minutes. De toute évidence, une concentration supérieure à 30ppm ne serait pas plus efficace.

La posologie recommandée est de 0,33 mg par jour, ce qui est égal à 1 cuillère à soupe d’une solution concentrée à 20 ppm (Concentration d’une substance en partie par million). Aujourd’hui, on peut encore trouver en pharmacie, des compresses à l’argent pour traiter les escarres de jambes et les ulcères, elles sont remboursées.

Il n’y a aucune contre-indication.

Femmes enceintes et allaitantes : se renseigner auprès du pharmacien, en principe pas de contre-indication.

Effets secondaires : uniquement en surdosage à 10 fois la dose pendant plusieurs mois.

